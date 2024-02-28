Военкор рассказал об «эффекте домино» после взятия Авдеевки Коц: Россия нащупала слабое место в обороне ВСУ

Фото: МО РФ

Россия «нащупала» слабое место в обороне ВСУ, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, после выхода ВСУ из Авдеевки происходит «эффект домино». Он обращает внимание на то, что за 11 дней российская армия заняла сразу несколько населенных пунктов, и считает, что в ближайшие дни будут заняты еще несколько.

Можно судить об «эффекте домино» после отхода ВСУ из Авдеевки 17 февраля. <...> Очевидно, мы нащупали слабое место в боевых порядках ВСУ, — пишет журналист.

Военкор отмечает, что с освобождением населенного пункта Петровское фронт под Авдеевкой выровнялся по линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное. Чтобы не допустить его обрушения, украинским силам придется перебрасывать сюда подкрепления с соседних участков. Это в свою очередь создает для ВС РФ «окно возможностей для прорывов в других местах», считает он.

По данным Минобороны РФ, подразделения российской группировки войск «Центр» за сутки на Авдеевском направлении отразили 11 контратак противника. ВСУ предприняли попытку штурма населенных пунктов Ленинское, Новгородское и Тоненькое, однако все они окончились неудачей. За последние сутки противник потерял до 165 солдат убитыми и ранеными, а также четыре танка, две БМП Bradley, бронетранспортер M113 и пять автомобилей.