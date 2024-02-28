«Последние дни нас сильно бомбили»: жительница Авдеевки — о боях за город

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В конце февраля российские военные взяли под контроль Авдеевку. Корреспондент NEWS.ru поговорил с беженкой из города — спутника Донецка Ниной Юдиной, которая рассказала о том, как местные жители переживали бомбежки, как ВСУ снесли четыре этажа жилого дома, о годе жизни в подвале больницы, об эвакуации из города и многом другом. Подробности — в ее монологе.

«Буду здесь, никуда не поеду»

Нас было семь человек. Пришел сосед Игорь и говорит: «Быстренько собирайтесь. Пришли русские, будем эвакуироваться». Мы в чем были, в том и пошли.

С одной стороны, радость, конечно, а с другой стороны, приходилось бросать дом, хоть он и не наш, — девятиэтажку, где мы жили с сыном, разбомбили в апреле 2022-го. Мы жили на последнем этаже.

Перед этим пришли военные (ВСУ. — NEWS.ru), смотрели на наш дом, смотрели. В субботу, как раз перед Пасхой. А потом четыре этажа снесли. А у меня мама была больная, у нее был перелом шейки бедра, 95 лет. Сын был на работе, им позвонили накануне, сказали срочно идти выгружать гуманитарку. А я дома была с бабушкой. И так качнуло. Минут через 10 квартира уже была полная дыма. Я давай открывать все окна. Потом пришли спасатели и вытащили нас. В подъезде остались всего три семьи, и на первом этаже жила женщина.

Мы вышли, к бабушке подошли люди и говорят: «Куда вас везти»? А она: «Да мне некуда. Буду здесь, никуда не поеду». Нам и правда некуда было ехать. И мы с сыном сидели в котельной, а потом пришли вояки и говорят: «Через 15 минут чтобы вас тут не было». Мы собрали вещи и уехали, год жили в подвале железнодорожной больницы.

Нас там было много, 35 человек. Там были раньше солевые ванны, отдельно комнаты, спортивный зал. Одна женщина сразу уехала в Осетию, вторая уехала в Винницу, потом еще семья уехала в Павлоград к детям. Потом еще одни уехали. Постоянно ракеты летали. Раза три нас бомбили. У нас женщина была с ребенком, мальчику лет девять. А приехали «Белые ангелы» (спецподразделение украинской полиции, которое эвакуирует людей. — NEWS.ru) и сказали срочно уезжать.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Нина Юдина

«Прилетела ракета, их не стало»

Нас осталось уже 15 человек. Однажды люди вышли на улицу, стояли возле ступенек — прилетела ракета, и их не стало, вместо них осталось месиво. Мои сыновья вытаскивали тела, потому что надо было их как-то похоронить, не бросать же. Потом все поуезжали, нас осталось в подвале четыре человека. Я с сыновьями и одна женщина. Я так и не знаю, уехала она или нет.

У нее было много котов, штук 50. И она с этими котами сказала: «Я никуда не поеду». Она была у нас в подвале дежурная, отвечала за все. Мы заняли квартиру в МПС (квартал в Авдеевке. — NEWS.ru), жили там. Последние дни нас сильно бомбили, очень сильно. Спать было невыносимо. Да какой спать — ночью один дежурит, двое топят печку. Растопим, и я быстрее кушать готовлю, потому что днем же дым будет виден — прилететь может. Ночью и хлеб пекла, так и выжили.

Мы готовили только при фонариках или свечках. Аккумуляторы негде было заряжать, мы ж не можем генераторы включить, они же слышат звук и стреляют — рядом миномет стоял.

Мы не были ранены. Когда жили в Авдеевке, помогали друг другу. Мои ребята водичку качали. С подвала остались шланги, они их поднимали, качали воду. Люди приходили, потому что пить же надо. Рядом скважинка, а нужно же еще набрать эту водичку. Крыши друг другу помогали чинить. Дождь идет — течет, надо ремонтировать.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Последние дни было невыносимо»

Дома в Авдеевке не кирпичные, а из камня сделаны, построены лет 80 назад. Там метровые стены, толстые. И когда начинали сильно стрелять, мы выбегали в коридор. А когда стреляли несильно, мы в комнате сидели. Все окна у нас были заделаны, забиты досками, клеенкой, одеялами. Так и жили. Это хорошие дома, у них крепкие стены. У сына дом сделан из шлакоблока, он бы моментально развалился от одного грохота. А эти каменные — крепкие.

Ночью если два-три часа поспали, это уже хорошо. Вроде выспался, хотя это не нормальный сон. Спишь, а сыновья сторожат, дрова в печку подкидывают. И боимся — мало ли что может быть.

А последние шесть-семь дней это вообще было невыносимо. С одной стороны, конечно, радость была. Но как мы шли — через эти виноградники, разбитые камни. А у меня ноги больные, еле иду. Камни, проволока, стекло, кусты и деревья поломанные. Мы часа четыре шли, нас вели. А потом пришли в какой-то шатер. Там было семь человек. Нас ребята охраняли, спасибо им, чаем нас напоили. На перевалочном пункте нам сразу сказали: «Оставляйте вещи, вы не сможете идти». И правда, мы бы не смогли с вещами идти. У меня была сумочка, я и пришла с ней сюда (в пункт размещения беженцев. — NEWS.ru). Остальное все осталось там: одежда и все-все. Побыли там, а потом нас перевезли. Слава богу, что живые. Радость, потому что мы дома, у своих.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Я не хотела, чтоб они шли в украинскую армию»

О чем думали, когда сидели под бомбежками? Жить хочется. Мне 69 лет, а жить хочется . Я за себя не так переживала, хотелось, чтобы сыновья выжили. А уехали бы на Украину — их бы забрали в армию сразу. Я не хотела, чтоб они шли в украинскую армию. У меня два сына и больше почти никого, родственники поумирали. Осталась одна сестра в Макеевке и другая в Енакиево.

Дальше будем жить. Ребята у меня с руками, с ногами — пойдут работать. А я пенсионерка, что я могу вам сказать? Буду крепиться, помогать им. У старшего сына дом в Степной (село под Авдеевкой. — NEWS.ru) остался, но неизвестно, цел он или нет. Там горели дома, частный сектор сильно поврежден, все побитое. Будем строиться, по новой жить. Жизнь покажет, не будем ничего загадывать.

Нас в этом помещении (пункте содержания беженцев. — NEWS.ru) сейчас четверо. Ждем пополнения. Троих — бабушку и ее дочку с зятем — племянница забрала.

Здесь к нам хорошо относятся. Ребята [военные] нас встретили. Они морально помогли нам, потом довезли нас сюда. А потом их сбили дроны. В Красном Партизане нас покормили, военврач всех сразу осмотрела, лекарства дала, глазки всем закапала. Спасибо ребятам, молодцы. Тяжелый труд. Я думаю, победа будет за нами, все будет хорошо. Будем жить.

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