Минобороны РФ показало места самых ожесточенных боев за Авдеевку

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО) на зачистке Авдеевки

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показаны места наиболее ожесточенных боев за Авдеевку, сообщает РИА Новости. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале информагентства, российские солдаты рассказывают о продвижении по городу и процессе его зачистки от украинских подразделений. По словам военнослужащих, продвижение к центру города являлось основной задачей 55-й гвардейской бригады.

Штурмовые группы наступали с нескольких направлений. Основные силы пробивались по улице Соборной. Огневые точки противника были практически в каждом доме. Рядом — сети окопов и укрытий, а среди домов укрыта военная техника, — рассказал один из бойцов.

Солдаты также отмечают, что украинские военные превратили практически каждый подвал в Авдеевке в склад боеприпасов и вооружений. После боев в таких схронах были обнаружены не только ящики с патронами для стрелкового оружия, но и гранатометы, минометные мины и оружие западного производства. При этом отдельные образцы вооружений, оставленные ВСУ, свидетельствуют об участии иностранных наемников в боях, заявляют военные.

Бывший депутат Верховной рады Украины политолог Спиридон Килинкаров ранее заявил, что ВСУ будут и дальше терять позиции. По его мнению, тяжелое положение украинской армии связано с тем, что президент республики Владимир Зеленский принимает решения, исходя из политической обстановки, а не военной.