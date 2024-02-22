«Грядут отступления»: политолог указал на ошибку Зеленского Бывший депутат Рады Килинкаров: ВСУ предстоит провести серию отступлений

Фото: МО Украины

Впереди ВСУ ждет ряд отступлений, потому что президент Украины Владимир Зеленский взял управление армией на себя и принимает решения, исходя не из военной обстановки, а из политической мотивации, заявил в беседе с URA.RU бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров. По его мнению, вмешательство политики в военное дело никогда не заканчивается ничем хорошим.

Я думаю, что в ближайшее время грядет целая серия отступлений Украины. Все это будет в поле ответственности верховного главнокомандующего <...> политики напрямую вторглись в сферу деятельности военных и сами руководят всеми процессами. Это ничем хорошим закончиться не может, потому что, во-первых, они не специалисты в военном деле, а во-вторых, у них всегда будет доминировать политическая составляющая над военной, — сказал Килинкаров.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки в ДНР «без предварительного согласования». Украинские солдаты отметили, что выход из города был хаотичным и плохо спланированным, некоторым и вовсе не удалось покинуть населенный пункт. Сдача Авдеевки, признались они, «психологически их сломала».

Как считает итальянское издание Il Fatto Quotidiano, потеря Авдеевки означает окончательное поражение Киева. В материале говорится, что ВСУ провалились в самом важном сражении после назначения президентом Украины Владимиром Зеленским нового главкомам Александра Сырского на замену Валерию Залужному.

По данным New York Times, до 1000 солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки. Издание называет этот факт катастрофической потерей, которая может нанести удар по моральному духу украинских войск.