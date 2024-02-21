В США рассказали о растерянности ВСУ после сдачи Авдеевки Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ не могут предугадать тактику России после Авдеевки

Фото: МО Украины

ВСУ оказались в растерянности после сдачи Авдеевки и не в состоянии противостоять продвижению российской армии, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. По его словам, украинская сторона не может предугадать действия ВС РФ.

Они (армия России. — NEWS.ru.) продолжают наступать по всему тысячекилометровому фронту. Честно говоря, Украина даже не знает, откуда будет нанесен следующий удар, — заявил Джонсон.

Он отметил, что ситуация для украинской армии ухудшается ежедневно, в частности, в ВСУ наблюдается нехватка снарядов и кадровых специалистов в личном составе. По этой причине, считает Джонсон, Киеву не поможет даже выделение Вашингтоном $61 млрд помощи.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос обвинил разведку страны в провале Вооруженных сил страны в Авдеевке. По его словам, именно плохая работа разведчиков позволила российским военным незаметно проникнуть в город.

При этом итальянское издание Il Fatto Quotidiano сообщило, что потеря Авдеевки украинской армией означает окончательное поражение Киева. Как отметили в IFQ, ВСУ провалились в самом важном сражении после назначения президентом Украины Владимиром Зеленским нового главкома ВСУ Александра Сырского на замену Валерию Залужному.