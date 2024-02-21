Украинский генерал объяснил провал ВСУ в Авдеевке Генерал Кривонос: ВСУ бежали из Авдеевки из-за провала украинской разведки

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос обвинил разведку страны в провале Вооруженных сил страны в Авдеевке. В эфире телеканала «Прямой» он объяснил, что из-за плохой работы разведчиков российские военные смогли незаметно войти в город.

Можно было бы достаточно долго оборонять Авдеевку, но из-за маневра российских военных, с помощью которого они вышли в наш тыл, надежность и стабильность нашей защиты была подорвана, — отметил он.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные заминировали тела сослуживцев при выходе из Авдеевки. По его словам, подобные «ловушки» также обнаружены на дороге, по которой ВСУ уходили из города.

О том, что украинские солдаты заминировали трупы сослуживцев, рассказали и бойцы одного из штурмовых подразделений. По их словам, процедура, судя по характеру минирования, проводилась спешно.

Как считает итальянское издание Il Fatto Quotidiano, потеря Авдеевки означает окончательное поражение Киева. В материале говорится, что ВСУ провалились в самом важном сражении после назначения президентом Украины Владимиром Зеленским нового главкомам Александра Сырского на замену Валерию Залужному.