ВСУ при уходе из Авдеевки заминировали тела сослуживцев Кимановский: ВСУ при выходе из Авдеевки заминировали тела сослуживцев

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Украинские военные заминировали тела сослуживцев при выходе из Авдеевки, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, подобные «ловушки» также обнаружены на дороге, по которой ВСУ уходили из города.

Наши штурмовые подразделения несколько часов назад обнаружили сразу несколько частных домов, в которых были найдены тела украинских солдат. При их осмотре оказалось, что они заминированы, — сказал Кимаковский.

О том, что украинские солдаты заминировали трупы сослуживцев, рассказали и бойцы одного из штурмовых подразделений. По их словам, процедура, судя по характеру минирования, проводилась спешно.

Ранее CNN сообщал, что дорога на Авдеевку завалена трупами украинцев. В своем материале журналисты ссылаются на слова солдата ВСУ Виктора Беляка. По его словам, дислоцированные там солдаты предпринимали отчаянные попытки выбраться из руин города.

Он отметил, что руководство украинской армии заявило об отсутствии эвакуации, после чего приказало бросить раненых сослуживцев при отходе из укрепрайона. Как пояснил Беляк, оставить пришлось порядка шести украинских военных.

По данным New York Times, до 1000 солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки. Издание называет данный факт катастрофической потерей, которая может нанести удар по моральному духу украинских войск.