CNN: дорога на Авдеевку завалена трупами украинцев

Фото: МО РФ

Дорога на Авдеевку завалена трупами украинцев, пишет CNN. В своем материале журналисты ссылаются на слова солдата ВСУ Виктора Беляка. По его словам, дислоцированные там солдаты предпринимали отчаянные попытки выбраться из руин города.

Он отметил, что руководство украинской армии заявило, что эвакуации не будет, после чего приказало бросить раненых сослуживцев при отходе из укрепрайона. Как пояснил Беляк, оставить пришлось порядка шести украинских военных.

Командир сказал: «Оставьте 300-х (раненых) и сожгите все». Снаружи была нулевая видимость. Речь шла только о выживании. Километр через поле. Стая слепых котят, управляемых дроном. Вражеская артиллерия. Дорога на Авдеевку завалена трупами украинцев, — цитирует издание Беляка.

Ранее американское издание Military Watch Magazine писало, что украинские солдаты начали отступать из Авдеевки за день до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал соответствующий приказ. В материале отмечается, что на пике наступления ВС РФ на Авдеевку потери украинских военных в городе достигали примерно 1500 человек в день.

Издание писало, что приказ Сырского был отдан, чтобы прикрыть бегство ВСУ из города, и ссылается при этом на видео российского Минобороны, на котором видно, что украинские военные покидают город, бросив значительное количество техники.