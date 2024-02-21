Стало известно, сколько солдат ВСУ попало в плен в Авдеевке NYT: около тысячи солдат ВСУ попало в плен при отступлении из Авдеевки

Фото: МО Украины

Украинские военные рассказали, что до 1000 солдат ВСУ попало в плен при отступлении из Авдеевки или же пропало без вести, пишет американская газета New York Times. Как отмечается, это катастрофическая потеря, которая может нанести удар по моральному духу украинских войск.

От 850 до 1000 солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести, — уточнили авторы материала со ссылкой на двух солдат, осведомленных об отступлении.

Ранее депутат Народного совета ДНР Владимир Бидевка заявил, что сражение за Авдеевку обнажило в украинской армии проблему, которая не наблюдалась даже в боях за Артемовск. Речь идет об отказе 3-й отдельной штурмовой бригады, которая состоит в основном из бывших бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), выполнять приказы командования. Бидевка обратил внимание, что Киеву не удалось замять эту историю и сейчас она активно обсуждается на украинских ресурсах. По его словам, ситуация может привести к кризису централизованного управления войсками.

До этого один из офицеров украинской армии отметил, что решение киевского командования отвести войска из Авдеевки было принято слишком поздно. Боец считает, что затягивание с отступлением привело к большим потерям, хотя уже давно стало очевидно, что ВС РФ одерживают верх. Военный также рассказал о проблемах с мобилизацией на Украине и потере во времени при наступлении летом 2023 года.