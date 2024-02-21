В Италии раскрыли участь ВСУ после потери Авдеевки IFQ: потеря Авдеевки означает окончательное поражение Украины

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке

Потеря Авдеевки Вооруженными силами Украины означает окончательное поражение Киева, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano. В материале говорится, что ВСУ провалились в самом важном сражении после назначения президентом Украины Владимиром Зеленским нового главкома ВСУ Александра Сырского на замену Валерию Залужному.

Падение Авдеевки — подтверждение того, что Украина безнадежно и окончательно проиграла. Мало того, что украинское контрнаступление стало колоссальным провалом, Зеленский еще и потерпел поражение в самом важном сражении, заменив командующего армией Залужного на Сырского, — говорится в материале.

Главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки 17 февраля. Он признался, что принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизни солдат.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о взятии Авдеевки под полный контроль. По его данным, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра.

Ранее боец ВСУ рассказал, что решение киевского командования отвести войска из Авдеевки было принято слишком поздно. Как подчеркнул участник боевых действий, затягивание с отступлением привело к большим потерям.