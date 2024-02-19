«С большим трудом и потерями»: офицер ВСУ об украинском провале в Авдеевке «Страна»: затягивание с отступлением из Авдеевки обернулось потерями для ВСУ

Фото: МО Украины

Решение киевского командования отвести войска из Авдеевки было принято слишком поздно, сообщает «Страна», ссылаясь на неназванного офицера ВСУ. Как рассказал журналистам участник боевых действий, затягивание с отступлением привело к большим потерям, хотя уже давно стало очевидно, что ВС России одерживают верх.

То, что дали приказ на вывод войск из города, — правильно. Неправильно, что его не дали раньше, когда стало понятно, что возникает реальная угроза окружения. Из-за такой задержки вывод прошел с большим трудом и потерями. В качестве причин произошедшего сейчас чаще всего называют две — тотальное превосходство россиян в живой силе и тотальное превосходство в оружии, — сказал собеседник издания.

С его слов, еще летом 2022 года на Авдеевском направлении концентрация российских войск была незначительной, что позволяло ВСУ сохранять численное превосходство. Но уже осенью 2023 года преимущество оказалось на стороне ВС РФ.

И оно нарастает. Причины — наши проблемы с мобилизацией и потери во время наступления лета 2023 года, — посетовал офицер.

Главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки 17 февраля. Он признался, что принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизни солдат.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о взятии Авдеевки под полный контроль. По его данным, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. Продвижение российских войск не предавалось огласке до полного взятия города под контроль РФ.