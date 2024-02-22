Солдаты ВСУ рассказали о своем бегстве из Авдеевки WP: отступление ВСУ из Авдеевки было несогласованным и хаотичным

Фото: МО Украины

Военнослужащие 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки в ДНР «без предварительного согласования», написала газета Washington Post со ссылкой на украинских солдат. Те отметили, что выход из города был хаотичным и плохо спланированным. Некоторым, по их словам, и вовсе не удалось покинуть населенный пункт.

Солдат заявил, что военные из 110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций, и их усталость вынудила их покинуть свои позиции «без предварительного согласования», — сказано в материале.

Один военнослужащий рассказал, что некоторым военным, в частности, приказали занять позиции, которые были уже уничтожены или взяты российскими силами. Сдача Авдеевки, признались собеседники издания, «психологически сломала» солдат.

Ранее CNN сообщал, что дорога на Авдеевку завалена трупами украинцев. В своем материале журналисты ссылаются на слова солдата ВСУ Виктора Беляка, который вспомнил, что дислоцированные там бойцы предпринимали отчаянные попытки выбраться из руин города. Руководство украинской армии, как он поделился, объявило об отсутствии эвакуации, после чего приказало бросить раненых сослуживцев при отходе из укрепрайона — оставить пришлось порядка шести украинских военных.

По данным New York Times, до 1000 солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки. Издание называет данный факт катастрофической потерей, которая может нанести удар по моральному духу украинских войск.