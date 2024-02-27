Эксперт объяснил, почему ВСУ бросили в бой танки Abrams под Авдеевкой Мураховский: танк Abrams под Авдеевкой стал легкой мишенью для ВС России

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

ВСУ под Авдеевкой держали взвод американских танков Abrams M1A1 FEP в резерве, но их пришлось задействовать, когда закончились другие боевые машины, заявил РИА Новости военный аналитик Виктор Мураховский. По его словам, они были плохо укомплектованы и стали «легкой добычей» для российских беспилотников.

На Авдеевском направлении ВСУ применили не менее взвода танков Abrams американского производства — это три или четыре машины. Ранее они упорно держали их в резерве, однако им пришлось их задействовать, так как на этом участке благодаря нашим военным у них кончились все другие танки, — пояснил эксперт.

Мураховский добавил, что доставшиеся украинцам Abrams имеют урезанную версию бронирования. Эксперт указал, что с них сняли комплекты урановой брони и упростили версию комплекта связи. У танка нет защиты сверху, и он лишен средств противодействия БПЛА, уточнил военный аналитик. Поэтому Abrams M1A1 FEP стал легкой целью для дронов ВС РФ, резюмировал Мураховский.

Об уничтожении первого американского танка в зоне СВО стало известно 26 февраля. Он был подбит в районе Авдеевки дроном-камикадзе, затем его добили из ручного гранатомета.

Позже актер и режиссер Иван Охлобыстин, пообещавший ранее премию в 10 млн рублей за каждый уничтоженный Abrams, сообщил, что вскоре отправит деньги бойцам, подстрелившим американский танк.