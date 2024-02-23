Стало известно, какой регион России возьмет на себя восстановление Авдеевки Глава Челябинской области: Авдеевка станет подшефной территорией региона

Фото: Александр Река/ТАСС

Авдеевка

Авдеевка в Донецкой Народной Республике станет подшефной территорией Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в эфире местного телеканала ОТВ. По его словам, это произойдет после того как населенный пункт войдет в Ясиноватский муниципальный округ. Вместе с тем глава области выразил надежду, что дети Ясиноватой пойдут в школу уже в этом году.

Надо сказать, что Авдеевка отойдет к Ясиноватскому муниципальному округу, так что Авдеевка будет тоже нашей подшефной территорией <...> Будем надеяться, что это знаковое для всех событие — освобождение Авдеевки — добавит безопасности для Ясиноватой, и там будет налаживаться мирная жизнь. Мы будем делать все необходимое и дальше, чтобы оказывать помощь нашим братьям, — сообщил Текслер.

Ранее стало известно, что жители Авдеевки начали подавать документы на гражданство России. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, на российский паспорт заявки уже подали 29 человек. Представители миграционного подразделения ведомства помогли всем желающим собрать необходимый пакет документов, уточнила она.