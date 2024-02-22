Первые жители Авдеевки подали документы на российское гражданство

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Жилые дома, поврежденные в результате обстрелов в освобожденной Авдеевке

Жители Авдеевки начали подавать документы на гражданство России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, на российский паспорт заявки уже подали 29 человек.

Представители миграционного подразделения МВД по Донецкой Народной Республике посетили людей, которые находятся в пунктах временного размещения, и помогли им оформить пакет документов, необходимых для вступления в гражданство Российской Федерации, — написала Волк.

Ранее заместитель председателя Народного совета ДНР Андрей Крамар заявил, что у жителей Авдеевки с гражданством РФ будет возможность проголосовать на выборах президента РФ в том числе в пунктах временного размещения. По его словам, также предусмотрены и мобильные избирательные участки.

В свою очередь замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что несогласных с политикой России жителей новых регионов следовало бы ссылать в Сибирь. Нелояльные граждане, получившие российские паспорта и ждущие украинских танков, должны пройти перевоспитание в трудовых лагерях, пояснил он.

При этом сторонников украинской власти, по словам Медведева, в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области «не так много». Часть из них, по его словам, готовы остаться с теми, «кто будет сильнее».