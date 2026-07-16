Как разрабатывать ногу, руку и шею: упражнения для восстановления

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Как разрабатывать ногу, руку и шею: упражнения для восстановления

После снятия гипса или окончания острого периода травмы многие ошибочно полагают, что самое страшное позади. Но на самом деле начинается самый важный этап — реабилитация. Многие даже не задаются вопросом, что делать, чтобы тело не болело после травмы. Однако если не разрабатывать травмированную конечность, мышцы атрофируются, суставы теряют подвижность, а человек рискует остаться с ограничениями на всю жизнь. Восстановление — это процесс, который требует времени, терпения и правильного подхода. Разбираемся, как разрабатывать ногу, руку и шею, как быстро восстановиться после перелома и какие упражнения для восстановления после травм помогают лучше всего.

Почему важно разрабатывать травмированную конечность

Когда сустав или мышца долго находятся в неподвижном состоянии, в тканях резко замедляется естественный кровоток и лимфообращение. Клетки перестают получать достаточное количество кислорода и необходимых питательных веществ, что провоцирует развитие стойких контрактур — ограничений пассивных движений. Если вовремя не начать дозированные нагрузки, застойные явления могут перерасти в хронический фиброз или артроз.

Лечебная физкультура (ЛФК) после травм конечностей помогает:

восстановить подвижность суставов;

укрепить ослабленные мышцы;

улучшить кровообращение в травмированной области;

снять болевой синдром;

предотвратить развитие контрактур (стойких ограничений движений).

Чем раньше начать разработку, тем выше шанс на полное восстановление. Начинать ЛФК можно уже через 2–3 дня после травмы (в пределах иммобилизации), конечно, с разрешения врача

Пациенты регулярно задаются вопросом о том, что делать, чтобы не болело поврежденное место после травмы. Ответ кроется в регулярных, плавных тренировках, которые постепенно снижают чувствительность нервных окончаний и ликвидируют мышечный зажим. Главное — строго соблюдать баланс между покоем и активностью.

Упражнения для разработки руки после травмы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Упражнения для разработки ноги после перелома или растяжения

Нижние конечности несут на себе вес всего нашего тела, поэтому к их восстановлению нужно подходить с особой деликатностью. Упражнения для разработки ноги после травмы подбираются, разумеется, индивидуально. Они зависят от локализации повреждения: голеностоп, колено, бедро или таз. Но есть общие принципы, которые работают для всех.

Даже когда нога обездвижена, можно и нужно выполнять упражнения. Они помогут быстро восстановиться после перелома или ушиба.

Просто шевелите пальцами — это улучшает кровообращение и предотвращает отеки.

Напрягайте мышцы передней поверхности бедра (квадрицепсы), как будто пытаетесь выпрямить ногу в колене, но не двигая ею. Удерживайте напряжение на 5–10 секунд, расслабляйте. Повторяйте 10–15 раз.

Делайте дыхательную гимнастику. Глубокое диафрагмальное дыхание насыщает ткани кислородом и ускоряет регенерацию.

Когда гипс сняли, можно делать упражнения посложнее. Для разработки ноги после травмы делайте такие упражнения для голеностопа: совершайте круговые движения стопой, сгибайте и разгибайте ее вверх-вниз. Отлично помогает перекатывание стопой скалки или бутылки. Полезны занятия на велотренажере.

Почему важно разрабатывать травмированную конечность Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы разработать колено, сгибайте и разгибайте ногу в комфортном диапазоне, без боли. Добавляйте упражнения на растяжку мышц задней поверхности бедра.

Начинайте с дозированной ходьбы с опорой (костыли, трость). Постепенно увеличивайте нагрузку. Полезно ходить на пятках, потом на носках, чтобы прорабатывать разные группы мышц.

Полезными для разработки ног после травмы будут и упражнения на равновесие: стойка на одной ноге, приседания с опорой.

Когда можно наступать на ногу? Обычно через 4–8 дней, если пациент может полностью переносить вес на травмированную ногу без дискомфорта. Но это зависит от типа перелома — решение принимает врач.

Упражнения для разработки руки после травмы

Верхние конечности отвечают за сложную мелкую моторику, поэтому потеря их функциональности лишает человека элементарной бытовой независимости. Как разработать руку после перелома или вывиха лучезапястного сустава, если гипс уже сняли? Вам поможет обычный теннисный мячик или мягкий поролоновый эспандер. Сжимайте и разжимайте предмет пальцами по несколько минут несколько раз в день для восстановления силы хвата. Бросайте мячик о стену. А еще перебирайте мелкие предметы. Помните, что так разрабатывать руку сразу после перелома нельзя. Если гипс еще не сняли, сгибайте и разгибайте пальцы, постукивайте ими по столу, не забывайте о дыхательной гимнастике.

Для плечевого и локтевого отделов полезно выполнять маховые движения. Встаньте, слегка наклонитесь вперед и позвольте травмированной руке свободно свисать вниз, после чего совершайте легкие круговые покачивания.

Вот еще способ, как разработать руку после перелома плечевой кости: делайте упражнения с гимнастической палкой. Плавно поднимайте ее перед собой до уровня груди. А если перелом со смещением, то делайте все упражнения исключительно в теплой воде, так как она отлично снимает мышечный тонус.

Как разрабатывать шею после травмы: осторожно и постепенно

Шейный отдел позвоночника является самой уязвимой зоной нашего опорно-двигательного аппарата, так как через него проходят важнейшие кровеносные магистрали и нервные стволы. Комплексная реабилитация шеи после травмы требует ювелирной точности и полного исключения резких движений, сильных наклонов или круговых вращений головы. Допускаются только мягкие статические нагрузки для укрепления мышечного корсета.

Как разрабатывать шею после травмы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прижмите ладонь ко лбу и аккуратно надавите головой на руку, оказывая ладонью умеренное сопротивление в течение трех секунд. Повторите аналогичное действие для затылка и боковых сторон головы. Такие изометрические упражнения позволяют укрепить глубокие стабилизаторы позвоночника, не перегружая при этом поврежденные межпозвонковые диски.

Важно! При появлении боли, головокружения или онемения немедленно перестаньте делать упражнения. Заниматься можно только после разрешения врача, когда острая фаза травмы позади.

Что делать, чтобы быстрее перестало болеть: физиотерапия и массаж

После травматического повреждения болевой синдром может сохраняться достаточно долго, особенно при изменении погодных условий или после физической активности.

Чтобы точно узнать, что делать именно вам, чтобы не болело после травмы поврежденное место, обсудите с врачом курс физиотерапевтических процедур. Магнитотерапия, ультразвук с гидрокортизоном и электрофорез прекрасно снимают отечность и глубокие воспалительные процессы.

Физиотерапия ускоряет восстановление тканей, снимает боль и отек. Есть несколько видов этого лечения.

Текар-терапия — высокочастотное электромагнитное поле для глубокого прогревания тканей.

Ударно-волновая терапия — акустические волны, которые восстанавливают подвижность в суставах и устраняют мышечные спазмы.

Лазеротерапия — уменьшает боль, улучшает кровообращение и стимулирует регенерацию тканей.

Гидрокинезотерапия — занятия в воде, которые разгружают суставы и мягко восстанавливают подвижность.

Какой конкретно вид подойдет вам, обсудите с врачом.

Массаж улучшает питание тканей, снимает мышечное напряжение и ускоряет восстановление после травм. Массаж можно начинать на 2–3 день после иммобилизации (при легких переломах) или только после полного сращения костей (при тяжелых травмах).

Мягкий лечебный массаж зон, расположенных выше и ниже места повреждения, помогает быстро разогнать лимфу и улучшить эластичность фасций. Упражнения для восстановления после травм в сочетании с курсом профессионального массажа значительно сокращают общий период реабилитации.

Если дискомфорт усиливается, врач может временно порекомендовать использование охлаждающих гелей или противовоспалительных мазей. Опять же системный подход — это лучшее, что делать, чтобы ваше тело не болело после травмы.

Упражнения для разработки ноги Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда можно начинать разработку и к какому врачу обратиться

Сроки начала активных тренировок всегда определяет только лечащий специалист на основе контрольных рентгеновских снимков или данных МРТ. Пытаться ускорить события самостоятельно категорически запрещено, так как неокрепшая костная мозоль может сместиться. Заниматься самолечением в таких вопросах опасно.

Сроки варьируются в зависимости от травм.

При переломах конечностей — заниматься можно уже на 2–3 день после травмы, сразу после наложения гипса.

При травмах шеи — упражнения начинают только после снятия острой фазы и по разрешению врача.

После снятия гипса — можно немедленно начинать активную разработку.

На первичном этапе необходимо обратиться к травматологу-ортопеду, который вел ваше лечение. После подтверждения консолидации перелома или заживления связок он выпишет направление к физиотерапевту и реабилитологу. Специалисты подскажут, как быстро восстановиться после травмы в вашем конкретном случае, учитывая возраст и сопутствующие заболевания. Четкое следование их рекомендациям — это единственный надежный способ избежать негативных последствий травмы.

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