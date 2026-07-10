Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 11:28

Более 10 человек переломали кости на дне рождения школьницы

Гости провалились под пол на дне рождения 15-летней школьницы в Бразилии

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В бразильском городе Белен на праздновании 15-летия школьницы под гостями внезапно обрушился пол, сообщает Need To Know. Инцидент произошел 5 июля, когда около 230 человек собрались в банкетном зале старинного особняка.

Примерно через 20 минут после начала торжества гости, наблюдавшие за фотосессией именинницы, провалились в пролом. Травмы получили 11 человек в возрасте от 15 до 70 лет, у пострадавших зафиксированы переломы костей и серьезные вывихи конечностей. Мать девушки потеряла сознание от шока. Семья требует от организаторов 40 тыс. бразильских реалов (589 тыс. рублей) за сорванный праздник. Владельцы зала заявили, что находятся в контакте с семьей и сотрудничают с властями. Сейчас помещение проверяет специально назначенная комиссия.

На следующий день соседи, друзья и родственники устроили для девушки уличный праздник около дома. В Бразилии 15-летие считается важнейшей датой, символизирующей окончание детства, и такие торжества традиционно отмечают с большим размахом.

Ранее сообщалось, что вечеринка с участием 150 человек закончилась поножовщиной в городе Эссен на западе Германии. Мужчина набросился на троих своих оппонентов. В результате пострадали четыре человека, а не участвовавший в конфликте сотрудник охраны скончался от сердечного приступа.

Мир
Бразилия
вечеринки
гости
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лихачев: любое замалчивание ударов ВСУ по ЗАЭС только поощряет эскалацию
Лихачев заявил об интенсивных ударах беспилотников по Запорожской АЭС
Удары возмездия ВС РФ по Украине 10 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Появились детали консультаций России и МАГАТЭ
Эксперт рассказал, кого Киев хотел подставить покушением на Ермолаева
Лихачев объяснил, почему Киев продолжает безрассудно атаковать ЗАЭС
Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку ударам ВСУ по ЗАЭС
В Росатоме раскрыли число жертв обстрелов ЗАЭС и Энергодара
Россия провела консультации с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ратаковски написала книгу о своих беспорядочных половых связях
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
Кинолог предостерег от спонтанных путешествий с собакой
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак назвал главные плюсы одного из видов топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.