Более 10 человек переломали кости на дне рождения школьницы Гости провалились под пол на дне рождения 15-летней школьницы в Бразилии

В бразильском городе Белен на праздновании 15-летия школьницы под гостями внезапно обрушился пол, сообщает Need To Know. Инцидент произошел 5 июля, когда около 230 человек собрались в банкетном зале старинного особняка.

Примерно через 20 минут после начала торжества гости, наблюдавшие за фотосессией именинницы, провалились в пролом. Травмы получили 11 человек в возрасте от 15 до 70 лет, у пострадавших зафиксированы переломы костей и серьезные вывихи конечностей. Мать девушки потеряла сознание от шока. Семья требует от организаторов 40 тыс. бразильских реалов (589 тыс. рублей) за сорванный праздник. Владельцы зала заявили, что находятся в контакте с семьей и сотрудничают с властями. Сейчас помещение проверяет специально назначенная комиссия.

На следующий день соседи, друзья и родственники устроили для девушки уличный праздник около дома. В Бразилии 15-летие считается важнейшей датой, символизирующей окончание детства, и такие торжества традиционно отмечают с большим размахом.

Ранее сообщалось, что вечеринка с участием 150 человек закончилась поножовщиной в городе Эссен на западе Германии. Мужчина набросился на троих своих оппонентов. В результате пострадали четыре человека, а не участвовавший в конфликте сотрудник охраны скончался от сердечного приступа.