Вечеринка на 150 человек обернулась массовой резней с жертвами Один человек погиб и четверо пострадали на вечеринке в Эссене на западе Германии

Вечеринка с участием 150 человек закончилась поножовщиной в городе Эссен на западе Германии, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. Мужчина набросился на троих своих оппонентов. В результате пострадали четыре человека, а не участвовавший в конфликте сотрудник охраны скончался от сердечного приступа.

Четверо участников конфликта получили колотые и резаные ранения. Трое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает. Главным подозреваемым следствие считает 46-летнего турка. В настоящее время он также находится в больнице под надзором полиции.

Ранее силовики задержали подозреваемого в пьяной резне в московском хостеле. Инцидент произошел на улице Дербеневской. По словам администраторов хостела, между постояльцами произошел конфликт, который перерос в поножовщину.

До этого сообщалось, что житель Ленобласти напал на знакомого и попытался заколоть его саблей. Ссора между мужчинами произошла в городе Гатчине на улице Генерала Кныша. По данным правоохранителей, задержанный в состоянии алкогольного опьянения ударил саблей оппонента в область руки. Пострадавшего госпитализировали.