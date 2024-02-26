Пушилин ответил на вопрос о восстановлении Авдеевки Пушилин заявил, что решение о судьбе Авдеевки примут на федеральном уровне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Авдеевка, которую взяли под контроль Вооруженные силы России, скорее всего, будет восстановлена, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, окончательное решение о судьбе города будет приниматься на федеральном уровне после оценки специалистов.

Все, что касается дальнейшей судьбы города, решение будет приниматься не только на региональном, но и, безусловно, на федеральном уровне после оценки специалистов, — отметил Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что Авдеевка является пригородом Донецка и будет востребована. При этом он отметил, что в населенном пункте много разрушений и почти нет целых домов, которые можно отремонтировать.

Ранее Пушилин приехал в Авдеевку для оценки гуманитарной и оперативной обстановки, а также определения дальнейшего плана действий. Он также показал видео с жителями, которые не покидали город на протяжении нескольких лет, когда ВСУ продолжали там боевые действия. Один из граждан признался, что два года спасался в подвале, где нет даже телевизора. Пушилин отметил, что гражданскому населению находиться в Авдеевке все еще небезопасно, военным сначала нужно провести разминирование территории.