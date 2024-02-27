Российские военные водрузили флаг в поселке Степовое у Авдеевки

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры, как боец 15-й бригады Центрального военного округа развернул флаг своего подразделения на территории населенного пункта Степовое (Петровское). По его данным, накануне именно эти военные уничтожили здесь первый американский танк Abrams.

Отмечается, что прорвать оборону противника им удалось при поддержке спецназа группировки «Центр». Канал пишет, что Степовое штурмовали и взяли под контроль после тяжелейших боев.

Ранее спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой подтвердил, что Вооруженные силы Украины отошли из сел Северное и Степовое под Авдеевкой в ДНР на западные оборонительные рубежи. По его словам, ВСУ заняли оборонительные рубежи с более выгодным ландшафтом. Лиховой утверждает, что на Авдеевском направлении ВСУ стабилизировали линию обороны в районах сел Тоненькое, Орловка и Бердычи.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Северное на территории ДНР. Он отметил, что это уже третий населенный пункт, взятый российскими войсками за последнюю неделю. Ранее под их контроль перешли Победа и Ласточкино.