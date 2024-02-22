«Увидела флаг РФ и разрыдалась от счастья»: как живет сегодня Авдеевка

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ДНР. Авдеевка. Местный житель

Во вторник, 20 февраля, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевского коксохимического завода, где оставались украинские военные. По его словам, сейчас в городе ведутся работы по разминированию. За девять лет населенный пункт опустел, многие здания разрушены. Что происходит в Авдеевке, сколько в ней осталось жителей и целых домов, что будет дальше — в материале NEWS.ru.

Когда российские войска взяли Авдеевку

О взятии под контроль Авдеевки, расположенной на территории Донецкой Народной Республики, стало известно 17 февраля. В Минобороны РФ тогда заявили, что Вооруженные силы Украины были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра, а войска группировки «Центр» продолжают наступательные действия. Спустя два дня стало известно, что российские военные полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке и водрузили на объекте флаги РФ. Докладывая об этом президенту, Шойгу добавил: в настоящее время в городе идет большая работа по разминированию.

Таким образом, бои за Авдеевку продолжались более девяти лет. Летом 2014 года украинская армия вытеснила ополчение ДНР из города и начала возводить укрепрайон. Зимой 2017-го ополченцы приступили к штурму города, но он не увенчался успехом из-за фортификационных сооружений.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Вид на Авдеевский коксохимический завод

Сколько человек осталось в Авдеевке

По оценке одного из военнослужащих подразделения добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Татарин, во взятой ВС РФ под контроль Авдеевке осталось порядка 200 мирных жителей. Он отметил, что российские военные уже начали оказывать им гуманитарную помощь.

«Люди боятся еще возвращаться на данный момент. В Авдеевке все спокойно, мы привозим гуманитарку — наше подразделение, „Ночные Волки“, именно мы привозим, делимся с мирными жителями. Вода, поесть — все, что можем. Где-то даже тепло организовали уже для тех, кто остался в домах, чтобы они хотя бы где-то чувствовали себя в безопасности», — заявил военный.

Татарин добавил, что оставшиеся мирные жители были рады приходу российских военных. По его словам, ВСУ притесняли и убивали нелояльных Киеву горожан.

Что военные говорят об обстановке в Авдеевке

Российский боец с позывным Саливан рассказал NEWS.ru, что сейчас ВС РФ оборудуют в Авдеевке огневые точки «на случай возможного наката противника» и выслеживают группы украинских солдат, которые еще могут оставаться в городе.

По словам собеседника NEWS.ru, были случаи, когда бойцы ВСУ безуспешно пытались выбраться из города, притворившись мирными жителями. Он пояснил, что все покидающие Авдеевку люди проходят соответствующую проверку.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Военнослужащие Центрального военного округа возле памятника в городском парке на территории освобожденной Авдеевки

Обстановка в городе стабильная, утверждает Саливан. Сейчас там преимущественно тихо, но в отдельных районах периодически слышна стрельба, два-три раза в сутки бывают прилеты. Мирные жители «есть почти в каждой многоэтажке» — там они прятались от украинских военных и полицейских, которые пытались принудительно вывезти их из города.

«Было там такое подразделение, как „Белый ангел“, которое принудительно вывозило детей, несмотря на то что родители отказывались эвакуироваться. В итоге последние были вынуждены выезжать, потому что у них просто отбирали детей», — рассказал Саливан.

Он добавил, что были и те, кто вернулся в Авдеевку после эвакуации, потому что им пообещали жилье в других частях Украины, но в итоге ничего не дали. Сейчас они ждут, когда российские военные эвакуируют их.

Как отметил Саливан, местные жители рассказывают, что штурм города они пережили в подвалах, так как «вээсушники беспределили». Кроме того, был высок риск попасть под обстрел.

«В какой-то момент, когда стало чуть потише, одна из местных жительниц вышла на улицу и увидела на соседней многоэтажке российский флаг. И вот тут она просто разрыдалась от счастья. Говорит: „Мы дождались момента, которого ждали долги-долгие годы“», — поделился военнослужащий.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Военнослужащие Центрального военного округа в районе железнодорожного вокзала в освобожденной Авдеевке

Собеседник NEWS.ru добавил, что в благодарность за спасение жители Авдеевки пытаются вручить российским солдатам все, что у них есть, в том числе продовольствие. «А наши военнослужащие очень стесняются. Они и сами приносят какие-то продуктовые наборы», — рассказал Саливан.

Сейчас российская группировка не только эвакуирует мирных жителей, но и убирает с улиц «колоссальное количество погибших», которое оставили после себя ВСУ. Вывоз тел сопряжен с рисками, так как украинские военнослужащие минировали трупы сослуживцев.

Как авдеевцы выживали во время боев в городе

Люди, которые находились в городе к моменту прихода российских военнослужащих, рассказывали «Известиям», что до этого неделями прятались в подвалах и жили впроголодь. Бойцы ВС РФ были поражены тем, что в Авдеевке еще остались мирные жители.

55-летний железнодорожник Виктор последнюю пару недель прятался вместе с родственниками в подвале частного дома. Туда они перебрались два месяца назад из девятиэтажки. Семья старалась лишний раз не показываться на улице, питалась картошкой и тушенкой, а в последние дни не выходила из подвала даже за водой.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Разрушенный жилой дом в Авдеевке

По словам Виктора, когда российские бойцы выводили их из города, украинские солдаты стреляли им в спину. В итоге ранило самого мужчину и его сына. На безопасном от города расстоянии медики оказали им помощь.

Другой житель Авдеевки Петр Журавлев после взятия города под контроль российской армией смог встретиться со своей дочерью и внучкой спустя два года разлуки. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Поток», видно, что мужчина не смог сдержать слез. Сейчас Петр находится в больнице из-за контузии и частичной потери слуха.

Мужчина рассказал, что украинские солдаты требовали от него покинуть дом для «эвакуации на нейтральную полосу», но он отказался. Впоследствии его дом не раз подвергался обстрелам и был разрушен. Петр дождался солдат ВС РФ, которые вывели его из Авдеевки. «И ноги вроде больные... Я бегом, сумку взял, вот они меня и вывели», — рассказал Журавлев.

Журналисты «России 1» смогли пообщаться с семьей Юдиных, которую также эвакуировали из Авдеевки российские военные. Пожилая Нина Юдина рассказала, что в городе не было ни воды, ни отопления, ни электричества. Печку семья топила только по ночам — чтобы ВСУ не увидели дым.

Говоря об отношении украинских военных к мирным жителям, другая пожилая собеседница телеканала поделилась: те избили ее сына за то, что он не пропустил их в магазине без очереди.

«Они (солдаты ВСУ. — NEWS.ru) опасные. Мы старались с ними не разговаривать. Они чисто на украинском разговаривали. Старшему [сыну] зубы повыбивали», — добавила жительница Авдеевки.

60-летний Игорь пожаловался в интервью каналу «СПАС», что в последние годы из-за постоянных обстрелов спал только два-три часа в сутки. Военные ВС РФ, по его словам, выводили людей из города в несколько этапов: по ночам идти не получалось из-за беспилотников. «Если честно, это (спасение авдеевцев. — NEWS.ru) точно поддержка с небес», — прокомментировал мужчина.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Военнослужащий РФ и местная жительница

Что рассказала семья, которая оставалась в Авдеевке с февраля 2022 года

Корреспондент NEWS.ru поговорил с жителями Авдеевки, которые оставались в городе с самого начала спецоперации. В своем доме они смогли разместить 11 человек. Одна из жительниц объяснила, что они даже не пытались покинуть город.

«Нам на Украину не надо. А за Россию даже и слова сказать нельзя было. Нас [украинские военные] обзывали: „Вы ждуны, вы сепары“», — рассказала женщина.

Жильцы добавили, что ВС РФ привозили им гуманитарную помощь. Магазины в городе, по словам авдеевцев, продолжали работать. Там даже можно было расплачиваться банковской картой — электричества уже не было, но в городе работали электрогенераторы.

«В общем, люди не сильно голодали. Но обстрелы были. К прилетам мин люди уже привыкли. Самое ужасное — это авиабомбардировки, конечно», — поделился один из жителей.

Еще одна женщина, которая живет в Авдеевке с 1969 года, рассказала, что в 2014 году ее дочь (в 2022 году переехала на Кубань) стала инвалидом: она лишилась ноги из-за прилета украинского снаряда. Самой женщине посекло ногу и живот. «Кишки были наизнанку», — вспоминает она.

Собеседница NEWS.ru рассказала, что однажды решилась зайти в оставленную ею квартиру (из соображений безопасности она переехала в частный дом). Ее предупредили, что дом, возможно, заминирован, но она рискнула. «В квартиру, конечно, зашла — без слез не взглянешь. Все разбито. Стиральную машину забрали — новую, упакованную. Глянула — ничего нет», — пожаловалась женщина.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС ДНР. Авдеевка. Местная жительница Любовь

Что говорят близкие авдеевцев о ситуации после взятия города

NEWS.ru поговорил с родственниками и знакомыми тех, кто находился в Авдеевке во время боевых действий. Все они сами когда-то жили в городе, но переехали: одни — в 2022 году, другие — в 2014-м, а некоторые еще раньше.

Собеседники NEWS.ru утверждают, что связи с местными пока нет. Так, авдеевчанка Алена, которая сейчас проживает в Одинцово, рассказала, что ее родственников сейчас эвакуировали в Ясиноватую — оттуда они последний раз выходили на связь по СМС.

«Я выехал с семьей из Авдеевки в феврале 2022 года. Там остались родственники. Связи с ними пока нет, хотя вроде живы», — поделился еще один бывший житель Авдеевки Сергей.

Авдеевчанка Инна, которая с 2014 года живет в Донецке, подтвердила, что связаться с местными не удается. «Мы знаем точно, что они (родственники. — NEWS.ru) живы. Но пока ждем от них известий. Видно, идут проверки или что-то такое, я точно не знаю. Говорят, что в город пока даже волонтеров не пускают», — рассказала женщина.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке

Разрушения в Авдеевке

Из-за интенсивных боев город подвергся масштабным разрушениям. Еще в апреле прошлого года глава администрации Виталий Барабаш рассказывал украинским СМИ, что в Авдеевке полностью разбита инфраструктура, а жилой фонд разрушен более чем на 80%. По его словам, «это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить».

Авдеевский коксохимический расположен к северу-западу от города. До начала полномасштабных боев он считался крупнейшим коксохимическим заводом Европы. По данным РБК, в 2021 году на долю АКХЗ пришлось 27,7% всего производства украинского кокса. Площадь завода — 340 гектаров. Восстановить АКХЗ будет невозможно, сообщал глава компании-владельца АКХЗ Юрий Рыженков. Американское издание The Washington Post писало, что коксохим был «экономическим столпом» Донбасса.

Кадры поездки через промышленную зону в Авдеевке Донецкой Народной Республики ранее публиковал военкор Александр Коц. На записи можно увидеть руины и повсеместные разрушения.

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