ВС РФ прорвались в Авдеевку: чем важен город, когда его освободят Эксперт Дандыкин: взятие Авдеевки должно избавить Донецк от обстрелов

Фото: МО РФ

Алексей Майшев/РИА Новости

Как утверждают украинские СМИ, российские войска прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку с севера, в районе песчаного карьера. В комитете по обороне Госдумы NEWS.ru подтвердили этот факт. Как скоро Авдеевка будет полностью освобождена, прекратятся ли теперь обстрелы соседнего с ней Донецка, имеет ли город стратегическое значение для целей СВО — в материале NEWS.ru.

Российские войска пробились к «Ивушке»

В четверг ресурс «Военное обозрение» сообщил со ссылкой на украинские СМИ, что подразделения ВС России прорвали оборону ВСУ в северной части Авдеевки (ДНР). По данным издания, войска пересекли городскую черту в районе авдеевского песчаного карьера. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

«Украинские медиа сообщают, что ВС РФ вышли к садовому товариществу „Ивушка“, продвинувшись южнее контролируемого золоотвала. Продвижение проведено через лесопосадки», — говорится в публикации.

Ранее военкоры отмечали, что Авдеевское направление остается одним из наиболее «горячих» в зоне СВО. По их словам, российским войскам удается сжимать полукольцо вокруг города. Юрий Котенок в своем канале сообщил, что ВС РФ «вытесняют» украинские силы из села Степового и «добились некоторых тактических успехов» в районе Авдеевского коксохимического завода.

Немецкие СМИ писали, что продвижение российских войск севернее Авдеевки представляет собой угрозу всей украинской группировке, обороняющей город. По их мнению, если ВС РФ удастся перерезать железную дорогу, то ВСУ придется искать новые пути снабжения своих подразделений.

Фото: МО Украины

Почему провалился штурм Авдеевки в 2017 году

Авдеевка остается в зоне боевых действий уже больше девяти лет. Украинская армия установила прочный контроль над этим пригородом Донецка в июле 2014 года и с тех пор превратила город в укрепрайон. По мнению военных экспертов, он отличается очень мощными фортификационными сооружениями.

Как отмечал глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич, из Авдеевки делали укрепрайон еще в советское время: «Для предприятий, которые там работали, создали большое количество глубоких бомбоубежищ по типу „Азовстали“. ВСУ добавили своих укрепленных опорных пунктов, подземных укрытий, в которых можно прятать даже тяжелую бронетехнику».

Такие укрепления позволили ВСУ держать город под контролем зимой 2017 года. Во время очередного обострения ситуации на Донбассе, формирования ДНР пошли на штурм Авдеевки.

Помимо бетонных укреплений, важную роль в обороне города играют здания коксохимического завода, рядом с которым расположен отвал из отходов предприятия — террикон. Его также можно использовать для выстраивания обороны.

После начала СВО, с февраля 2022 года, армия России пытается взять под контроль Авдеевку. В окрестностях начались жестокие бои, по украинским войскам в городе регулярно наносятся артиллерийские удары. В самой Авдеевке, по словам мэра Виталия Барабаша, к маю было разрушено 80% жилого фонда.

Минувшим летом ВС РФ удалось взять город в полукольцо. К осени боевые действия стали еще более интенсивными, положение украинских войск в этом районе постепенно ухудшалось. Два экипажа БМП бойцов ВСУ сдались в этом районе в плен российским войскам.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

«Если Авдеевку возьмут, Россия выйдет на оперативный простор»

Уже несколько месяцев инициатива на этом участке фронта переходит из рук в руки, отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, бывший начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения РФ Сергей Хатылев.

«Авдеевка — крупный опорный пункт с мощными укреплениями. Также это логистический узел. Его взятие — существенная задача для российской армии. Уже четыре месяца воюющие стороны „пляшут“ вокруг города, инициатива переходит из рук в руки», — подчеркнул Хатылев.

Аналитик предположил, что уже через три-четыре дня станет ясно, насколько был успешен прорыв обороны под Авдеевкой. По его мнению, пока что исход боев по-прежнему неясен.

«Если Авдеевку возьмут, армия России выйдет на оперативный простор. На этом участке фронта тылу у ВС РФ больше не будет украинских войск, так что российская армия получит возможность идти вперед, не опасаясь фланговых ударов», — добавил Хатылев.

По мнению аналитика, успех операции в Авдеевке зависит от взаимодействия различных родов войск ВС РФ.

«Действия российской авиации, артиллерии, войск радиационной, химической и биологической защиты были скоординированы. Поэтому армия России достигла успехов на Авдеевском направлении. Все просто должны делать свое дело», — отметил Хатылев.

Эксперт считает, что взятие Авдеевки «воодушевит» российские войска.

«Освобождение Авдеевки приободрит дух армии России. А солдаты ВСУ и так в целом деморализованы. Например, уже известно, что на другом участке фронта украинцы, которых массово гонят на позиции ВС РФ на берегу Днепра — на резиновых лодках, потом массово сдаются в плен. В Сети появилось видео украинки, которая рассказывает, сколько надо заплатить, чтобы тело ее мужа просто вынесли с поля боя? Какой тут боевой дух?» — риторически спрашивает Хатылев.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

«У ВСУ три пути: отойти, сдаться или умереть»

Несколько недель назад военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сделал прогноз, что Авдеевку возьмут под контроль до конца года. Как он отметил в беседе с NEWS.ru, пока что боевой дух противника остается высоким.

«За город идут очень тяжелые бои. ВСУ мотивированы, российской армии приходится нелегко. Тем не менее, я считаю, что освобождение Авдеевки — вопрос ближайшего времени. Там у ВСУ осталось три пути: отойти, сдаться в плен или умереть», — отметил Дандыкин.

Как напомнил эксперт, Авдеевка — это прежде всего город, из которого украинские артиллеристы наносят удары по Донецку, Ясиноватой и другим населенным пунктам ДНР.

«Это самый мощный укрепрайон ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, Авдеевка важна с точки зрения транспортных коммуникаций», — сказал аналитик.

Как добавил Дандыкин, освобождение города позитивно повлияет на настрой всех, кто сейчас «сражается на стороне России».

Фото: МО Украины

«Авдеевка важна в тактическом плане»

Российская армия действительно вошла в Авдеевку, подтвердил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев. «Да, ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в город. В принципе Авдеевка важна в тактическом плане, но ни в оперативном, ни в стратегическом решающей роли не играет», — заявил Соболев.

Генерал напомнил, что Авдеевка играла важную роль во время Великой Отечественной войны, в ходе Донбасской наступательной операции 1943 года, когда Красная армия за месяц прорвала фронт именно на этом участке, разгромила отборные части вермахта и затем за 41 день вышла к Днепру, пройдя 350 км.

«Но сейчас совсем другое, ситуация отличается», — отметил Соболев.

По мнению парламентария, для стратегического успеха, чтобы выполнить цели СВО, необходимо сформировать мощные группировки.

«Нужно восстановить до конца наши вооруженные силы, создать наступательные группировки и проводить серьезные наступательные операции. В принципе, движение есть. Мы набираем контрактников на добровольной основе, упорядочиваем организационно-штатную структуру вооруженных сил. Также мы создаем новые армейские соединения. Они будут составлять тот костяк армии, который будет иметь решающее значение для исхода спецоперации. Мы должны исполнить задачи СВО, так, как они поставлены президентом», — подытожил Соболев.

Читайте также

Бои у Авдеевки 27 октября: что с флагом и терриконом, последние новости

Уничтожены целые батальоны: ВС РФ устроили «огненный ад» в Крынках для ВСУ

Российские снайперы получили новую винтовку для СВО: в чем ее преимущества