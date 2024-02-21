В РСТ дали совет россиянам с ошибками в загранпаспорте В Союзе туриндустрии посоветовали перепроверять загранпаспорта при получении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проверять загранпаспорт на предмет опечаток или иных ошибок лучше сразу при получении в компетентных органах, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он подтвердил, что бывают случаи, когда из-за опечаток в загранпаспортах, технических ошибок происходит отказ в пересечении границы.

Самые частые ошибки: опечатка в имени, фамилии, опечатка в коде пола, в месте рождения. Туристические компании не занимаются выдачей загранпаспортов, здесь уже вопрос к МВД, компетентным органам. Турагенты смотрят на паспорт, но некоторые ошибки могут быть неочевидными. Проверку данных нужно осуществлять в момент получения загранпаспортов в компетентных органах, сверять данные, смотреть на опечатки, чтобы это не происходило на границе, — пояснил Горин.

Эксперт добавил, что производство нового паспорта занимает не менее месяца. При этом он отметил, что допустимо параллельно иметь два заграничных паспорта на руках.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово жалуются на невозможность пересечь границу из-за ошибок в загранпаспортах старого образца. С такой проблемой сталкиваются владельцы документов без биометрии, оформленных в 2023 и 2024 годах.