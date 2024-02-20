Раскрыты детали уникальной операции ВС РФ по взятию «Царской охоты» ВСУ Картаполов: бойцы ВС РФ захватили неприступный укрепрайон ВСУ «Царская охота»

Фото: МО РФ

Взятию Авдеевки предшествовала уникальная операция в укрепрайоне ВСУ «Царская охота», заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, киевские власти считали его непреступным. Российские силы проникли в этот укрепрайон через трубу и уничтожили гарнизон противника, отметил он.

Еще в прошлом году была обнаружена подземная труба диаметром чуть более метра, которая проходила туда. И несколько месяцев в режиме тишины, не привлекая внимания, вручную ее расчищали. И пройдя по этой трубе более двух километров, наша группа разведчиков вышла в этот укрепрайон, уничтожила гарнизон и практически проложила дорогу для того, чтобы Авдеевка была взята, — рассказал Картаполов.

В настоящее время российские войска владеют инициативой на фронте, а ВСУ несут тяжелые потери, отмечает Картаполов.

О взятии Авдеевки под полный контроль российских сил министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента страны Владимира Путина 17 февраля. ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. При этом потери противника в боях за город в течение последних суток, согласно информации МО РФ, составили более 1500 человек.