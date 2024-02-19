Российские военные зачистили последнее пристанище ВСУ в Авдеевке Минобороны: ВС России взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке и водрузили на промышленном объекте флаги России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Подразделения ВСУ продолжили беспорядочное отступление, отметили в ведомстве. В Минобороны добавили, что ВС России продолжают наносить удары по укрепрайонам ВСУ с помощью артиллерии и авиации.

Группировка войск «Центр», развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги, — говорится в сообщении.

Накануне Минобороны РФ обнародовало видео бегства украинских военных из Авдеевки еще до приказа главкома ВСУ Александра Сырского об отступлении. В свою очередь военкор Александр Коц объяснил крайнюю деморализацию украинских бойцов тем, что ВС России после начала наступления сумели перерезать две «артерии жизни», лишив ВСУ ротации и поставок боеприпасов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее проинформировал российского президента Владимира Путина о взятии населенного пункта Авдеевка под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра.