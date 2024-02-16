Распил $95 млрд или импичмент Трампа? Что стоит за проектом помощи Украине

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Дональд Трамп

13 февраля сенат Конгресса США, контролируемый Демократической партией, одобрил законопроект о выделении Киеву финансовой помощи. Теперь его должна утвердить палата представителей, где большинство — республиканцы. Они заподозрили, что документ — в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах — станет удобным поводом для его импичмента. Как этот законопроект сработает против миллиардера и сколько денег в итоге получит Киев — в материале NEWS.ru.

Почему не могут договориться о помощи Украине

Члены Конгресса США пытаются прийти к консенсусу по законопроекту о помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму $95 млрд. Чтобы документ был принят, его должны утвердить обе палаты — верхняя (сенат) и нижняя (палата представителей). В первой из них за помощь проголосовали 70 человек, против — 29 сенаторов. Теперь законопроект рассмотрят конгрессмены нижней палаты.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что ее члены оказались под серьезным политическим и психологическим давлением.

«Законопроект уже в палате, и его саботаж может создать впечатление у американской прессы и у противников республиканцев, что они тем самым помогают России. Это будет означать некое поражение Украины, которое идет из ее тыла. Теперь все зависит от того, как долго республиканцы смогут сдержать напор», — полагает эксперт.

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press Сенат Конгресса США проголосовал за законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 миллиардов

Президент США Джо Байден торопит палату представителей с одобрением инициативы. Он называет документ «сигналом украинцам, партнерам и союзникам» Штатов по всему миру о том, что им можно доверять. «История наблюдает за этим. И если мы не поддержим Украину в этот критический момент, это не будет забыто», — заявил он.

Как Киев поссорил парламент США

Главная претензия республиканцев заключается в том, что Белый дом и сенат готовы тратиться на защиту границ Украины, в то время как Америке надо позаботиться о своих южных, через которые в страну идет поток мигрантов. В законопроекте об этом ни слова, но зато предусмотрены следующие расходы:

$60,06 млрд для Украины — большая часть будет потрачена внутри США на закупки у американских компаний оружия и боеприпасов, которые потом отправят ВСУ;

$14,1 млрд для Израиля, воюющего против арабского движения ХАМАС;

$2,44 млрд для оплаты операций Пятого флота США против другого арабского движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене;

$4,83 млрд на поддержку Тайваня и других партнеров США в Тихом океане;

$9,15 млрд на гуманитарную помощь странам, где будет использоваться американское оружие.

Фото: Pvt. Samuel Signor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как демократы в конгрессе влияют на помощь Киеву

Спикер нижней палаты республиканец Майк Джонсон, предупреждал, что законопроект, в котором нет ни слова об обеспечении безопасности американских границ, рассматриваться не должен.

В среду, 14 февраля, конгрессмен подчеркнул: он не планирует выносить вопрос на голосование, так как внимание приковано к более насущным темам — например, к непринятому бюджету на нынешний 2024 финансовый год. «Прямо сейчас мы занимаемся процессом выделения ассигнований, у нас есть неотложные сроки», — заявил он CNN.

По мнению Васильева, у спикера палаты есть несколько сценариев. Первый из них Джонсон уже начал выполнять, поэтому не ставит вопрос на голосование, второй — попробовать развалить инициативу. «Есть четкая позиция: давайте сначала разберемся с проблемами на нашей границе, а затем уже займемся вопросами других стран», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

По словам Васильева, у демократов есть другие методы, которые они могут применить, чтобы законопроект был принят. Например, так называемую обходную резолюцию: добиться рассмотрения вопроса вопреки решению спикера и профильного комитета палаты.

«Для этого нужно получить 218 голосов. Разумеется, 213 демократов ее быстренько поддержат, а дальше останется проблема — заполучить 5–10 республиканцев. Если их поддержкой удастся заручиться, вопрос может быть вынесен на обсуждение через голову спикера. Если они поддержат эту резолюцию, значит, проголосуют и за помощь Украине», — объяснил американист.

При этом в палате представителей есть республиканцы, выступающие за проект. Среди них — председатель комитета по разведке Майк Тернер, который после своего недавнего визита в Киев призвал однопартийцев дать документу ход: он настаивает, что время на исходе, а Вооруженные силы Украины не в состоянии защищать себя на поле боя.

Фото: 1sg Suzanne Ringle/Texas Nationa/Global Look Press Национальная гвардия Техаса на границе между Мексикой и США

Как законопроект о помощи Украине связан с Трампом

Попытки демократов протолкнуть инициативу направлены не столько на помощь Украине, сколько на то, чтобы насолить Трампу, подозревает сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. По его предположению, если в ноябре республиканец победит на президентских выборах, демократы используют нынешний документ как повод для импичмента миллиардера.

Вэнс обратил внимание, что проект предусматривает выделение помощи Киеву до конца сентября 2025 года. Как известно, Трамп ранее выражал готовность в течение суток обеспечить прекращение боев на Украине. Поэтому если он решит приостановить финансовую помощь Киеву, недруги Дональда представят это нарушением закона и инициируют процедуру отставки. Вэнс уверен, что речь идет о настоящем заговоре, и призывает голосовать против законопроекта.

Американский предприниматель Илон Маск уже осудил идею лишить следующего президента США возможности прекратить помогать Украине. «Это безумие», — написал Маск в социальной сети X (бывший Twitter), перепостив у себя заявление Вэнса.

Васильев считает сценарий сенатора от штата Огайо правдоподобным. Он отмечает, что Трамп может столкнуться с явлением, которое в Штатах называют «ядовитой пилюлей».

«Когда он придет к власти, боевые действия могут быть в разгаре. Возникнут серьезные трудности, если новый президент захочет быстро это дело свернуть, форсировать мирные переговоры. $60 млрд станут ядовитой пилюлей для следующей республиканской администрации. Может быть, в этом и состоит подход команды Байдена. Она зациклена на Украине. Возможно, верит: если конфликт там будет продолжаться, это поспособствует переизбранию демократа в Белом доме», — предположил эксперт.

Как считает Васильев, демократы рискуют не меньше: пока они добиваются выделения сумм для Киева, может обостриться ситуация на Ближнем и Среднем Востоке, где пока присутствуют американские войска. В таком случае в обществе создастся ощущение, что Байден бросил все силы на Украину, хотя «неуправляемая война» ставит под угрозу позиции США в других регионах, заключил эксперт.

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Какие деньги в итоге получит украинская армия

По мнению американских парламентариев, неизвестно, какая часть денег дойдет до Киева. Президент Украины Владимир Зеленский в декабре заявлял, что две трети средств «оседают» в самих Штатах.

Бывший депутат украинской Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что речь и вовсе идет о 90% этих денег. Как он напомнил, европейские страны передают Украине часть своего устаревшего вооружения, взамен требуя от США новое.

«По большому счету эти деньги, которые выделяются Киеву, на самом деле выделяются американскому ВПК. Так что если их и разворуют, то сами американские компании. А Украине достанется только далеко не самое новое вооружение из различных, возможно, даже третьих стран», — подчеркивает он в беседе с NEWS.ru.

В то же время в самих Штатах считают, что выделяемые на нужды ВСУ средства делят между собой и в коридорах власти на Украине. Конгрессмен Тим Берчетт в декабре говорил Fox News, что Киев крадет не меньше 50% выделяемых средств.

«Мы отправляем им наши деньги — половину они крадут. Мы посылаем вооружение — а они не умеют им пользоваться. Нам приходится посылать советников, а затем американские мужчины и женщины оказываются на их земле», — говорил политик.

Фото: МО Украины

Помогут ли Киеву поставки оружия из США

Тем временем сам сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, который и заподозрил в документе «ядовитую пилюлю» для Трампа, заявил, что США хотят бороться с Россией до последней «украинской капли крови».

«Я думаю, что в конечном итоге очень цинично то <...>, что все знают, что эта война приведет к разрушению Украины. У меня были разговоры с коллегами-демократами <...>, и они говорят, что хотят бороться с Россией до последней украинской капли крови. Я думаю, если вы действительно спросите этих ребят, они поймут, что это не в интересах Украины», — цитирует законодателя ТАСС.

Такое громкое заявление сенатор сделал в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованному в соцсети X. Мысль о том, что противостояние с РФ поддерживает все население Украины, «конечно, нелепа и абсурдна», добавил Вэнс.

Сам Такер Карлсон, который недавно взял интервью у президента России Владимира Путина, сказал сенатору: «Украина не сможет одолеть Россию на поле боя». Как считает журналист, даже с поддержкой и деньгами союзников это невозможно.

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