Названо число мирных жителей, оставшихся в Авдеевке ТАСС: в Авдеевке остались около 200 мирных жителей

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Во взятой под контроль ВС России Авдеевке остались порядка 200 мирных жителей, сообщил ТАСС военнослужащий одного из подразделений добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Татарин. По его словам, российские военные уже начали оказывать им гуманитарную помощь.

Может, человек 200 осталось, несколько сотен. Люди боятся еще возвращаться на данный момент. В Авдеевке все спокойно, мы привозим гуманитарку — наше подразделение, «Ночные Волки», именно мы привозим, делимся с мирными жителями. Вода, поесть — все что можем. Где-то даже тепло организовали уже для тех, кто остался в домах, чтобы они хотя бы где-то чувствовали себя в безопасности, — рассказал собеседник журналистов.

Татарин добавил, что оставшиеся мирные жители были рады приходу российских военных. По его словам, ВСУ притесняли мирных жителей, были случаи, когда нелояльных Киеву граждан убивали.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Он сообщил, что принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат.

Военный корреспондент Андрей Руденко ранее сообщил, что взятие Авдеевки куда важнее, чем установление контроля над Мариуполем. По его словам, в этом городе собрали «всю погань». Именно Авдеевку готовили к вооруженному конфликту на протяжении десяти лет. Он добавил, что взятие под контроль этого населенного пункта станет большой победой для всего русского мира.