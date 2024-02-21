Военкор показал, как выглядит промзона Авдеевки после ожесточенных боев Военкор Коц опубликовал кадры промзоны на подъезде к Авдеевке

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Авдеевка

Военкор Александр Коц опубликовал в Telegram видео поездки через промышленную зону в Авдеевке Донецкой Народной Республики. На записи можно увидеть руины, оставшиеся от некогда неприступного укрепрайона ВСУ.

Вот у нас знаменитая «промка». <...> Подъезжаем к Авдеевке, начинает работать дрон-детектор, показывает, что в воздухе квадрокоптер. Скорее всего, разведывательный и, наверное, пока еще наш, потому что украинские войска сейчас находятся в состоянии отступления, им не до разведки пригородов Авдеевки, — рассказал Коц.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту Владимиру Путину сообщил, что коксохимический завод в Авдеевке после взятия города под контроль ВС РФ освобожден. По его словам, сейчас в городе идет большая работа по разминированию. Шойгу также отметил, что в ходе этой операции потери были минимальны, при отходе противник бросил много оружия.

Кроме того, Путин заявил, что взятие Авдеевки является особой страницей в истории боевых действий при защите интересов страны. Глава государства назвал мужественными и героическими действия бойцов, которые смогли отбить город. Президент особо отметил подземный рейд, в ходе которого 150 российских бойцов штурмовой бригады «Ветераны» проникли в тыл противника по узкой трубе.