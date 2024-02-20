Шойгу заявил об освобождении коксохимического завода в Авдеевке Шойгу сообщил о минимальных потерях российских войск при освобождении Авдеевки

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Сергей Шойгу

Коксохимический завод в Авдеевке после взятия города под контроль ВС РФ освобожден, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту Владимиру Путину. По его словам, сейчас в Авдеевке идет большая работа по разминированию. Шойгу также отметил, что в ходе этой операции потери были минимальны, при отходе противник бросил много оружия.

Коксохимический завод в Авдеевке освобожден, идет движение российских войск на запад, — сказал Шойгу.

Глава Минобороны также назвал успехом ВС РФ взятие под контроль Авдеевки, так как в городе девять лет ВСУ создавался укрепрайон с подземными линиями. Он подчеркнул, что российские военнослужащие наносили до 450 высокоточных авиаударов в сутки, прежде чем противник был сломлен.

Кроме того ВС РФ установили полный контроль над населенным пунктом Крынки в Херсонской области, сообщил он Путину. По словам министра, в селе установлены не только наблюдательные пункты, но и сосредоточены российские войска.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что после взятия Авдеевки российской армии предстоит взять под контроль еще много крупных городов. По его мнению, следующими задачами в ходе наступления ВС РФ могут стать Северск, Краматорск и Славянск, в которых украинские войска выстроили мощную оборону.