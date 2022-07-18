Военный эксперт раскрыл особенность позиций ВСУ в Авдеевке Военный эксперт Суконкин заявил, что Авдеевку превратили в «бетонный укрепрайон»

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Солдаты вооружённых сил Украины

Позиции Вооруженных сил Украины в Авдеевке (ДНР) отличаются очень мощной фортификацией, ВСУ «завезли» в город очень много оружия и боеприпасов, поэтому даже полное окружение и отсечение от снабжения не сразу решит проблему обстрелов других населенных пунктов ДНР, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, Авдеевка — «бетонный укрепрайон».

Авдеевка — бетонный укрепрайон, там очень мощная фортификация. Оттуда ВСУ бьют из 122-мм гаубиц Д-30, 120-мм минометов и «Градов». Если Авдеевку отсекут от снабжения, например, то получится выключить Д-30 и минометы, может немного перестанут бить «Градами» — в город успели завести очень много оружия, обстрелы могут еще очень долго идти, — отметил Суконкин.

Накануне замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что силы ДНР в двух районах перекрыли дорогу, которая соединяет Авдеевку и Константиновку, таким образом заключив Авдеевку в полукольцо. Он отметил, что в настоящее время готовится плацдарм для начала полного освобождения территории ДНР от украинских вооруженных формирований.

Кроме того, 16 июля Народная милиция ДНР уничтожила элемент укреплений ВСУ под Авдеевкой. В операции использовался противотанковый ракетный комплекс «Конкурс», который по своим характеристикам схож со шведско-британскими NLAW (ПТУР) и американскими систем Javelin.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России продолжат наступать в направлении Славянска, Краматорска, Северска и Бахмута. Он отметил, что контроль над Авдеевкой и Марьинкой позволит прекратить обстрелы Донецка и соседних городов.