Бойцы ДНР уничтожили ПТРК «Конкурс» дот украинских военных под Авдеевкой

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Народная милиция ДНР уничтожила элемент укреплений Вооруженных сил Украины под Авдеевкой, сообщил корреспондент РИА Новости. В операции был задействован противотанковый ракетный комплекс «Конкурс».

Данный ПТРК является российским аналогом шведско-британских гранатометов NLAW и американских систем Javelin. При его использовании применяются управляемые противотанковые ракеты.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России продолжит наступать в направлении Славянска, Краматорска, Северска и Бахмута. Он отметил, что российские военные также могут двинуться в сторону Авдеевки и Марьинки, контроль над которыми позволит прекратить обстрелы Донецка и соседних городов.