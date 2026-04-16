Генерал Братишко поплатился за сдачу Северска

Украинского генерала Братишко сняли с должности за потерю Северска

Украинского генерала Александра Братишко сняли с должности руководителя оперативного командования «Восток», пишет издание «Украинская правда». По его информации, причиной послужила потеря города Северска в Донецкой Народной Республике.

Среди причин снятия Братишко с должности <…> потеря Северска в декабре 2025 года, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что командира 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Михаила Дзерина могут снять с должности за провалы под Волчанском и Сумами. По словам источника, сам офицер считает, что его хотят «подставить». Отмечалось, что украинские ресурсы вынужденно признали успешные действия российских войск в районе Новодмитровки.