«Я два года в подвале»: люди в Авдеевке рассказали, как выживали Пушилин показал видео с оставшимися в Авдеевке жителями города

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видео с жителями Авдеевки, которые не покидали город на протяжении нескольких лет, в течение которых ВСУ продолжали в нем боевые действия, вплоть до его перехода под контроль ВС РФ. Один из горожан признался, что два года спасается в подвале, где нет даже телевизора.

Я люблю свой город, буду помогать восстанавливать. Работал шахтером. Инвалид. Буду помогать. Я два года в подвале живу. Единственное, чем спасались — радио, [слушали] «Комсомолку», «Республику», это у меня постоянно, — рассказал мужчина.

Другая жительница Авдеевки сказала, что пока «ждет», чтобы «нормально выехать» из города. Женщина объяснила, что перед этим нужно собрать все необходимые вещи.

Надо вещи собрать, не просто же документы взять и пойти на пустое место, — объяснила она Пушилину.

Глава ДНР подчеркнул в разговоре с женщиной, что гражданскому населению находиться в Авдеевке все еще не безопасно. Пушилин пояснил, что российским военным сначала нужно провести разминирование территории, чтобы люди могли там жить.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки российской армией Верховному главнокомандующему Владимиру Путину 17 февраля. Министр в ходе доклада подчеркнул, что этот город в ДНР представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.