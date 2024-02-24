Раскрыто количество сдавшихся в плен солдат ВСУ в Авдеевке МО РФ: порядка 200 солдат ВСУ сдались в плен в Авдеевке

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Военнослужащий ВС РФ на территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС) под Авдеевкой

При взятии под контроль Авдеевки в плен сдались около 200 человек, заявили офицеры группировки «Центр» в разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщает пресс-служба ведомства. По словам военных, в течение нескольких ближайших дней ожидается, что в плен попадет еще около 100 человек.

Мы порядка двухсот пленных уже вывели после зачистки и, по поступающей информации, в ближайшие дни планируем еще около сотни пленных выковырять, — отметил генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Выслушав доклад командующих, Сергей Шойгу напомнил, что с пленными военнослужащими нужно обращаться гуманно. Министр также подчеркнул, что российская армия всегда так относилась к тем, кто попал в плен.

Вы слышали, что сказал верховный главнокомандующий ВС РФ — гуманно, как это было всегда, — сказал глава Минобороны РФ.

Как ранее сообщалось, МО России обнародовало видео работы штурмовиков 1-го армейского корпуса ВС РФ на Авдеевском коксохимическом заводе. На кадрах запечатлен, в частности, бывший командный пункт ВСУ с оставленной там системой Starlink. Спутниковая система использовалась для управления БПЛА.