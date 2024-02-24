Минобороны показало командный пункт ВСУ на Коксохиме в Авдеевке

Фото: MARKIIAN LYSEIKO via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Российское Министерство обороны обнародовало видео работы штурмовиков 1-го армейского корпуса ВС РФ на Авдеевском коксохимическом заводе. На кадрах запечатлен, в частности, бывший командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оставленной там системой Starlink.

Мы находимся в одном из КМП ВСУ, где обнаружили имущество КМП, в основном это натовское оружие и боеприпасы, — рассказал командир штурмового подразделения 1-го армейского корпуса с позывным Сурен.

Отмечается, что терминал глобальной спутниковой системы Starlink использовался для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Также, согласно рассказам российских военных, в ходе зачистки цехов, где ранее находились украинские военнослужащие, обнаружены десятки противотанковых гранат производства стран НАТО, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны и сухие пайки.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Вооруженные силы России также располагают терминалами Starlink, и эти сведения подтвердила военная разведка ВСУ. Юсов отметил, что использование Starlink российской армией пока не носит массового характера, однако применение терминалов постоянно растет.

В этой связи министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что отключение Starlink над территориями российских регионов, которые Киев считает своими, будет иметь катастрофичные последствия. По его словам, терминалы Starlink играют ключевую роль в обеспечении действий ВСУ на передовой.