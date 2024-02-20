В Киеве испугались отключения Starlink на подконтрольных РФ территориях Вице-премьер Украины Федоров назвал катастрофой риск отключения Starlink для ВСУ

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Терминалы спутниковой связи Starlink играют ключевую роль в обеспечении действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой, сообщил в интервью украинскому изданию «Общественное. Новости» вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, украинская армия пользуется и другими системами связи, однако отключение Starlink над территориями российских регионов, которые Киев считает своими, имело бы катастрофичные последствия.

После этого ВСУ не смогли бы применять «определенные технологии», отметил Федоров. Они, уточнил вице-премьер, связаны с беспилотниками.

Что касается базовой нашей инфраструктуры по всей линии фронта со Starlink, то, конечно, они [терминалы] остаются ключевыми игроками, — добавил он.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Вооруженные силы России также располагают терминалами Starlink, и эти сведения подтвердила военная разведка ВСУ. Юсов отметил, что использование Starlink российской армией пока не носит массового характера, однако применение терминалов постоянно растет. После этого глава компании SpaceX Илон Маск выступил с заявлением, что корпорация не продает терминалы России — они, подчеркнул он, не передавались Москве ни прямо, ни косвенно.