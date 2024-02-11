На Украине подтвердили наличие Starlink у ВС России Представитель ГУР МО Украины Юсов: у ВС России есть терминалы Starlink

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВС России располагают терминалами спутниковой связи Starlink, заявил официальный представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. По его словам, такие сведения подтвердила украинская военная разведка.

Юсов уточнил, что использование Starlink российской армией пока не носит массового характера, однако применение терминалов постоянно растет. При этом представитель украинского ГУР МО не уточнял, где, когда и как часто была обнаружена работа Starlink.

До этого издание Defence One предположило, что российские войска используют службу связи SpaceX Starlink на территории Украины. По его данным, несколько украинских источников подтвердили эту информацию. Также военный журналист Кирилл Федоров обращал внимание, что в Сети появились фото, на которых якобы бойцы российской армии распаковывают терминалы Starlink. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что фотоснимки из зоны СВО, где, вероятно, российские бойцы используют терминалы связи Starlink, являются фейком. При этом он не исключил, что оборудование Starlink оказалось в ВС РФ в качестве трофея или куплено в частном порядке.