ВС РФ и Starlink, штурм Авдеевки, Сырский. Что будет дальше в СВО?

Текущая обстановка в Авдеевке, ситуация с Александром Сырским и Валерием Залужным, возможное получение ВС РФ систем Starlink — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО на сегодня, 10 февраля. Подробнее — в обзоре NEWS.ru. Новости СМИ2

Александр Коц рассказал, как на Украине отреагировали на нового главкома ВСУ

«Страсти по Сырскому. Дискуссии на тему смены Залужного на Сырского в украинских пабликах и ток-шоу не утихают. Многие украинцы придерживаются мнения, что Залужный сделал очень многое для Украины, относятся к нему с уважением, как к грамотному командиру и „человеку, который на своем месте“. При этом по ходу конфликта у ВСУ начали появляться дроны и современная техника. Эти факты как-то не коррелируют с заявлением Зеленского о том, что смена руководства ВСУ не является политическим решением и армии Украины „необходимы изменения“ именно в связи с военной необходимостью. При этом одной из задач новоиспеченного главкома будет модернизация ВСУ, которая и так шла. Кроме того, многие украинцы критикуют Сырского за большие потери в ходе боев за Артемовск и Дебальцево. А также за родственников на территории России. Как ВСУ, так и остальная часть украинского общества остались без внятного разъяснения со стороны украинского руководства, почему пан Залужный был отстранен от должности главкома. Вопросы к Зеленскому продолжают накапливаться», — отметил военкор.

Фото: МО Укранины Александр Сырский

«Военная хроника» рассказала последние новости с Авдеевского направления

«Северный охват: Бердычи, Степовое, Очеретино. Продолжается медленное движение ВС РФ вдоль железнодорожной насыпи по господствующей высоте. На этом участке незначительная ротация проведена у 23-й ОМБр, свежее пополнение брошено в 47-ю ОМБр „Магура“. Пополнения целиком мобилизованные, вся подготовка — недельный курс обращения со стрелковкой, без углубления в медицину и тактическую подготовку. Судя по всему, задача ВСУ на этом участке — любыми силами и ценой любых потерь сдержать продвижение ВС РФ в Очеретино. Особенностью участка является его фактическая изоляция от северной части авдеевского укрепрайона: ВСУ не могут использовать его ни для снабжения, ни для переброски подкреплений из Очеретино, каждая поездка в Авдеевку сопровождается 20-километровым крюком через соседние села Восход, Сокол и Новоселовка», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что информация некоторых источников об отходе ВСУ с территории автобазы на север в сторону АКХЗ не подтверждается.

«Центральный участок: коксохим, автобаза, Индустриальный проспект. По сути, удержание позиций в районе автобазы определяет для ВСУ судьбу всей группировки в этом районе, бои за них будут идти до последнего. Напряженные бои все так же идут на юго-восток от песчаного карьера и западнее в сторону железной дороги и промзоны вдоль Индустриального проспекта. Оборону здесь держат 116-я ОМБр и часть 110-й ОМБр. ВСУ, как мы и предполагали ранее, пытаются перебрасывать сюда резервы, но большая часть дополнительных сил на протяжение трех последних дней не доезжает до Авдеевки и уничтожается оперативно-тактической авиацией, активно применяющей ОДАБы наряду с ФАБ-500. Основной укрепрайон в центральной части Авдеевки постепенно формируется по территории железной дороги между автобазой, бывшим заводом строительных деталей и заводом металлоконструкций восточнее Индустриального проспекта. Там же ВСУ занимают небольшую промзону завода ЖБИ и территорию ж/д станции Авдеевка. Постепенно продавливается оборона ВСУ в районе дач на трассе Н-20, но на этом участке продвижение идет медленно, поскольку на руку ВСУ пока играет топография местности и хорошо оборудованные позиции», — подчеркнули авторы канала.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

«Военная хроника» также рассказала, что на юге Авдеевки в районе населенных пунктов Ласточкино и Тоненькое ВСУ пытаются укреплять позиции на случай обвала обороны и потери Северного, также продолжаются бои на юго-восточной оконечности в районе улиц Спортивная и Чернышевского.

«Сложная обстановка в районе Донецкой фильтровальной станции, откуда ВСУ время от времени умудряются ротироваться через дорогу возле церкви и следом на улице Леванчевского. Также идет активная работа вокруг бывшей войсковой части ПВО А-1428 в районе развязки по трассе Т-05-05, после которой для ВС РФ будет открываться путь на позиции ВСУ в 9-м квартале микрорайона Химик. В самом Химике идет большая работа по укреплению позиций ВСУ в районе многоэтажек — активно готовятся позиции по внутреннему периметру 9-го квартала и по домам в пределах Воробьева/Грушевского», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Терминалы Starlink попали в распоряжение ВС РФ?

«В Сети появились фото, где вроде как бойцы русской армии распаковывают терминалы Starlink. И все это на фоне заявления Илона Маска в соцсети Х: „Необходимо остановить мясорубку на Украине. Это следовало сделать еще год назад“. Агент Илья Масков перестал конспирироваться? А еще там украинцы жаловались, что в районе Авдеевки связь по Starlink стала сильно проседать», — написал военный журналист Кирилл Федоров.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Спутниковая тарелка Starlink

«Противник жалуется, что ВС РФ все активнее используют терминалы Starlink для целей денацификации Украины», — отметил военный эксперт Борис Рожин.

«Российские войска, вероятно, используют службу связи SpaceX Starlink на территории Украины, сообщает Defence One. По данным издания, несколько украинских источников подтвердили факт использования российскими войсками Starlink. Прямо сейчас русские, похоже, используют десятки терминалов Starlink по всему длинному фронту, сообщил первый украинский источник на правах анонимности. „Когда у них их будут сотни, нам будет трудно жить“, — добавил он. Второй украинский источник подтвердил использование Starlink и добавил, что его использование, похоже, увеличивается», — рассказали «Военкоры Русской Весны».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Почему студенты КФУ массово ушли с лекции Мизулиной, какие были споры

Составлен список российских артистов, которых могут лишить доходов в РФ

Реакция западных СМИ на интервью Путина: кто и почему хвалит президента РФ