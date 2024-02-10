Реакция западных СМИ на интервью Путина: кто и почему хвалит президента РФ

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон, Владимир Путин

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон стал первым американским журналистом, поговорившим с президентом России Владимиром Путиным после начала спецоперации. Как на интервью российского лидера отреагировали на Западе?

Как западные СМИ отреагировали на интервью Путина

Газета The New York Times обратила внимание, что Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону постоянно возвращался к одному тезису, что Россия хочет договориться о мире на Украине, но на условиях Кремля.

«Путин был более прямолинеен, чем обычно, в том, как он видит окончание конфликта: не военной победой, а соглашением с Западом. В конце интервью Путин сказал Карлсону, что пришло время для переговоров о прекращении войны, потому что „те, кто находится у власти на Западе, пришли к пониманию“, что Россия не потерпит поражения на поле боя», — отметили авторы.

The New York Times считает, что большая часть двухчасового интервью Владимира Путина и Такера Карлсона была посвящена критике президента США и его союзников. Авторы американского журнала отметили, что в преддверии президентских выборов в Штатах в 2024 году российский лидер отверг предположение Карлсона о том, что смена администрации в США может привести к изменению событий на Украине.

Фото: kremlin.ru Такер Карлсон, Владимир Путин

«Это была масштабная пропагандистская победа Путина, который теперь может — и будет — использовать эту встречу в своих собственных целях», — считает CNN.

Портал австрийского канала Puls24 назвал свой обзор на интервью российского лидера так: «Путин: „Нет интереса“ к вторжению на Запад». Телеканал отметил готовность России к переговорам по событиям на Украине.

Издание Kurier подчеркнуло слова Владимира Путина об отсутствии у РФ интереса к Польше и Латвии.

The Wall Street Journal оставил акцент на словах Путина о задержанном в России корреспонденте их издания Эване Гершковиче, в отношении которого возбуждено дело по статье о шпионаже.

«Мы воодушевлены желанием России заключить сделку, которая вернет Эвана домой, и мы надеемся, что это приведет к его быстрому освобождению и возвращению к его семье и в наш ньюсрум», — написало американское издание.

За что западные СМИ похвалили Путина

Корреспондент французской газеты Le Monde в Москве Бенуа Виткин заявил, что Владимир Путин предстал перед американским обществом как разумный руководитель благодаря интервью с Карлсоном.

«[Путин] смог предстать перед американской общественностью в лучшем свете, показав себя разумным и опытным лидером, испытывающим сострадание даже к заблуждениям Америки», — написал он.

Журнал Rolling Stone отметил, что президент России в ходе беседы «взял верх» над Такером Карлсоном, постоянно контролируя оппонента и даже время от времени подшучивая над ним прямо в глаза.

Испанское агентство EFE также обратило внимание, что беседа на всем протяжении проходила в дружеском тоне, а иногда даже сопровождалась смехом.

Корреспондент BBC Сара Рейнсфорд заявила, что Владимир Путин полностью руководил интервью с Такером Карлсоном, который за два часа практически «не проронил ни слова».

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

«Владимир Путин читал лекции, шутил и иногда огрызался — но не на своего собеседника. Такер Карлсон смеялся, слушал, а потом слушал еще. Во время широко разрекламированной встречи американца с российским президентом проскальзывало его неподвижное, зачарованное выражение лица. <...> Путин полностью руководил этой встречей, и на протяжении значительной ее части его интервьюер почти не проронил ни слова», — заявила корреспондент BBC.

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