Битва за Авдеевку 10 февраля: последние новости, сводка, успехи ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На юго-восточных окраинах Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, передает WarGonzo. Что сейчас происходит у Марьинки, какие последние новости сегодня были с этого участка фронта СВО, о чем пишут военкоры 10 февраля?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 10 февраля 2024 года

«На Донецком фронте ВСУ отбились на южных окраинах Новомихайловки и вернули утраченные позиции. С северо-востока по-прежнему атакуют ВС РФ. Как и у Победы, где российские войска заняли важные позиции. Также они сумели продвинуться к Георгиевке. На юго-восточных окраинах Авдеевки — жесткие встречные бои. На северо-восточных — небольшое продвижение ВС РФ у коксохимического завода», — передает WarGonzo.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что российская армия сейчас продвигается на северных окраинах Авдеевки и Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ).

«Бои ведутся в районе Автобазы и в юго-восточной части города. ВС РФ успешно прорвали оборону в северной части Авдеевки, приближаясь к последней асфальтированной дороге, которую ВСУ используют для снабжения. Область поражения составляет менее километра, что делает снабжение и эвакуацию украинских войск рискованными. Рывок российской армии в Георгиевке, бои за улицу Кирова», — добавил он.

Фото: МО РФ

Военкор Андрей Руденко отметил, что Авдеевка превращается в «большой пирог».

«Наши военные начали изнутри резать логистические пути противника. Задача разделить внутри города силы врага, тем самым нарушив их снабжение. Пока все получается!» — написал он.

«Военкоры Русской Весны» подчеркнули, что армия России продолжает штурм Авдеевки и атаки с флангов

«Украинские военные и пропагандисты продолжают публиковать карты продвижения ВС РФ и вопить о тяжелейшем положении ВСУ под Донецком, где российские подразделения продвигаются в городской застройке, стремясь перерезать Авдеевку пополам, давят на флангах и штурмуют Первомайское. „Российские войска продолжает концентрировать усилия по прорыву к автобазе с одной стороны и к пожарной части — с другой“, — пишут киевские военные аналитики. „На севере Авдеевки российские войска продвинулись вдоль улиц Леси Украинки, Сапронова и Независимости“, — говорится в другой сводке противника. „Русские имеют продвижение к улице 50-летия АКХЗ, Авдеевское направление, продолжаются кровопролитные бои за каждый метр“, — заявил один из ВСУшников на своей странице. Также сообщается о продвижении наших войск в Первомайском. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что на Авдеевском направлении армия России стремится прорвать оборону ВСУ, проведя за день 27 атак: 17 в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак в районах Первомайского, Невельского», — добавил источник.

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что, по некоторой информации, ВСУ либо частично, либо полностью выбиты из района Автобазы в северной Авдеевке.

«Если позиция на автобазе пала, то это существенно приближает наши штурмовые группы к решению задачи по перерубанию основного логистического маршрута авдеевского гарнизона. Ждем подтверждающих фото/видео. Противник сообщает об ожесточенных боях в юго-восточной части города и контратаках в районе коксохима», — отметил он.

«Военная хроника» рассказала, что сейчас нужно знать о боях за Авдеевку.

Фото: МО РФ

«Последние события показали, что решение командования ВСУ закрепиться в жилом секторе в Авдеевке, очевидно, было ошибочным. С ноября 2023 года по январь 2024-го украинские войска в Авдеевке действовали пассивно, а погодные условия, нехватка личного состава, сокращение западной военной помощи и другие факторы позволили ВС РФ полностью перехватить инициативу, которая в данный момент трансформируется в рассекающий удар в непосредственной близости от авдеевского коксохима. Дальнейшее продвижение российских войск и изоляция очагов сопротивления могут еще сильнее усугубить положение ВСУ в Авдеевке и сделать его практически безвыходным. Какие сценарии реагирования есть у ВСУ? Сценарий первый — контратака с Севера. Удар или серия ударов со стороны Очеретино — Архангельское. Это направление сейчас наиболее перспективно в плане свободы маневра и путей снабжения. Однако на этом направлении находится и мощная группировка ВС РФ, которая может парировать контратаку», — отметил источник.

Авторы Telegram-канала также подчеркнули, что ВСУ могут воспользоваться вливанием резервов.

«Командование ВСУ будет пытаться перебросить резервы для укрепления позиций как в городе, так и на северном и южном охватах. Этот сценарий может осуществляться параллельно с первым. По сути, любые маневры подобного рода придется совершать под артиллерийскими и авиаударами, при этом ВСУ вынуждены будут обороняться на невыгодных для них позициях. Сценарий третий — отступление. Этот сценарий предполагает отход ВСУ на линию Архангельское — Очеретино — Новобахмутовка — Новопокровское — Межевое и пока еще может быть реализован при наличии воли у политического и военного руководства Украины. Учитывая сложившуюся для ВСУ обстановку, если отход случится в районе Авдеевки, то линию фронта придется отодвигать и на других участках, юго-западнее», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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