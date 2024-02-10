ВСУ потеряли ЗРК С-300: новости СВО на утро 10 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-35С уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Для поражения цели летчик использовал авиационную управляемую ракету.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 9 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

В Минобороны также рассказали, что минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 «Нона-М1» 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» поразил замаскированные позиции ВСУ, уничтожив при этом пехотные подразделения противника. По данным аэроразведки, противник подтягивал силы для новой волны наступления, и российские минометчики застали их врасплох.

Кроме того, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы российской группировки «Юг» ликвидировали 29 БПЛА ВСУ на Донецком направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Также в ходе контрбатарейной борьбы россияне уничтожили орудия Д-20 и Д-30.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помимо этого, артиллеристы российской группировки «Днепр» уничтожили склад боеприпасов армии Украины на правом берегу Днепра, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что расчеты получили цели и оперативно отработали по ним с минимальной корректировкой.

Что ВС РФ уничтожили в Черном море

Российские военные в Черном море уничтожили безэкипажный катер Военно-морских сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, объект двигался в направлении Крымского полуострова, инцидент произошел вечером 9 февраля около 20:30 мск. Представлявшую угрозу цель ликвидировал патрульный катер Черноморского флота.

Как еще ВСУ пытались атаковать РФ

Российские средства ПВО пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территории Брянской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, были перехвачены три беспилотника.

Где гремели взрывы на Украине

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео и фотографии крупного пожара в Харькове. Как утверждается, он возник после серии взрывов, прозвучавших в городе.

По данным авторов канала, огонь охватил топливохранилище и промзону города. На видеокадрах запечатлено сильное пламя и большой столб дыма.

До этого СМИ сообщили о серии взрывов, которая произошла в Харькове на востоке Украины. По имеющимся данным, было зафиксировано по меньшей мере три взрыва. Других подробностей не приводилось.

Также стало известно о взрывах в городе Очакове Николаевской области Украины, после которых в регионе начались проблемы с электричеством. Отключения наблюдались в отдельных районах области. Подробности происшествия не уточнялись.

Кроме того, поступала информация о взрывах в Одессе. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны. Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, вечером 9 февраля воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях.

Почему Киев отрицает гибель пленных в Ил-76

Киев отрицает гибель пленных военнослужащих ВСУ в сбитом под Белгородом Ил-76 в том числе из-за работы украинской пропаганды, заявил NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Всему виной зашкаливающий негатив в украинском обществе по отношению к России, считает он.

По его словам, конспирологические теории о том, что на борту могли быть какие-то нежелательные для украинской стороны персоны, которых Киев «убрал» и теперь отрицает их присутствие в инциденте, вряд ли состоятельны. Козюлин добавил, что «если до сих пор такое не прозвучало, то едва ли могло быть». Политолог пояснил, что при наличии повода «такую версию уже широко озвучили бы».

Чем известен новый главком ВСУ

Боевая практика нового главкома ВСУ Александра Сырского связана с уничтожением мирного населения Донбасса, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, столкнувшись с более-менее серьезным сопротивлением, войска Сырского бежали.

«Так это было тогда в Дебальцево. То же самое повторилось во время СВО под Соледаром и Артемовском, где Сырский командовал частями ВСУ», — рассказал депутат.

По словам Журавлева, нельзя говорить, что Сырский смог получить в свое время советский военный опыт, поскольку до распада СССР командовал только взводом, который не участвовал в боевых действиях.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Александр Сырский (справа)

Сырского назначили на пост главнокомандующего ВСУ, потому что он безоговорочно выполняет указания киевских властей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, именно Сырский по требованию президента Украины Владимира Зеленского посылал в Артемовск новые плохо подготовленные соединения, после чего украинским войскам пришлось оставить этот город.

Кто может заменить Сырского на прежнем посту

Пост командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, который занимал Сырский, может перейти к генерал-лейтенанту Александру Павлюку, сообщило издание «Зеркало недели». Сейчас Павлюк — заместитель главы Минобороны Украины.

Ранее Павлюк был командующим украинскими миротворцами в Косово и группировкой «Запад». Также, по информации издания, ожидается замена главы Генерального штаба ВС Украины на нынешнего командующего силами территориальной обороны Анатолия Баргилевича.

Кто стал новым главой Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку с поста начальника Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу и назначил на его место генерал-майора Анатолия Баргилевича, который ранее командовал силами территориальной обороны страны.

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