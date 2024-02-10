В Сети появились кадры огромного пожара в Харькове после взрывов «РВ» показала кадры крупного пожара в Харькове после взрывов

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео и фотографии крупного пожара в Харькове. Как утверждается, он возник после серии взрывов, прозвучавших в городе.

По данным авторов канала, огонь охватил топливохранилище и промзону города. На видеокадрах запечатлено сильное пламя и большой столб дыма.

Ранее СМИ сообщили о серии взрывов, которая произошла в Харькове на востоке Украины. По имеющимся данным, было зафиксировано по меньшей мере три взрыва. Других подробностей не приводилось.

До этого стало известно о взрывах в городе Очаков Николаевской области Украины, после которых в регионе начались проблемы с электричеством. Отключения наблюдались в отдельных районах области. Подробности происшествия не уточнялись.

Кроме того, поступала информация о взрывах в Одессе. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны. Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, вечером 9 февраля воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях.