СМИ Украины сообщили о взрывах в Одессе "Страна": в Одессе прогремели взрывы

Ряд взрывов был зафиксирован в Одессе на юге Украины, сообщает издание "Страна". Подробности происшествия не приводятся. Местные власти ситуацию также не комментировали.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, вечером 9 февраля воздушная тревога была объявлена в Одесской и Харьковской областях страны.

Ранее о взрывах в Одессе и Черноморске сообщалось в ночь на 8 февраля. По данным СМИ, в регионе сработали системы ПВО. Также взрывы звучали в Николаеве. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской областях и на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Днем ранее серия взрывов прогремела в Харькове и Николаеве. Звуки хлопков были слышны и в населенных пунктах Черкасской области. На всей территории республики звучали сирены воздушной тревоги.