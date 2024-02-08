Стало известно о взрывах в Николаеве «Общественное»: в украинском Николаеве слышны взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Взрывы прозвучали в городе Николаев на юге Украины, сообщает издание «Общественное». При этом подробности происшествия не приводятся. Местные власти ситуацию также не комментировали.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаеве и Николаевской области в ночь на 8 февраля была объявлена воздушная тревога. Кроме того, тревожные сирены звучат в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской областях и на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее стало известно о взрывах в Одессе и Черноморске. По данным СМИ, в регионе сработали системы ПВО. Местных жителей призвали не покидать укрытия.

Утром 7 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после взрывов в украинской столице были повреждены две линии электропередачи. Он проинформировал, что без света остались некоторые жители на левом берегу Днепра. Согласно информации украинской компании ДТЭК, аварийное отключение электроэнергии коснулось Днепровского района Киева.