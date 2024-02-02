В двух городах Украины прогремели взрывы РБК-Украина: взрывы прозвучали в Кривом Роге и Кропивницком

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком на Украине в ночь на 2 февраля, сообщает агентство РБК-Украина. Подробности происшествий не приводятся, местные власти ситуацию также не комментировали.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях страны.

Ранее глава администрации Николаевской области Украины Виталий Ким заявил о повреждении объекта инфраструктуры. Кроме того, по его словам, была повреждена сеть электроснабжения, 400 жителей остались без света.

Кроме того, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказывал о повреждении объекта инфраструктуры и предприятия на территории региона. При этом он не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.

До этого глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин проинформировал, что промышленный объект на территории Кременчугского района попал под удар. Он не уточнил тип предприятия.