В крупнейших городах Украины прогремели взрывы Серия взрывов прошла в Харькове, Киеве и Николаеве

Фото: ГС ЧС Украины

Серия взрывов прогремела в ряде городов Украины, в том числе в Киеве и Харькове, сообщают местные СМИ. Кроме того, звуки взрывов были слышны в населенных пунктах Черкасской области. В Николаеве же были зафиксированы сразу две серии взрывов. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время на всей территории республики звучат сирены воздушной тревоги.

Представители министерства подчеркивают, что сирены звучат в городах Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, а также ряда других регионов страны. В своем Telegram-канале мэр Харькова Олег Синегубов подтвердил информацию о взрывах в городе. По его словам, всего было зафиксировано около четырех взрывов. В Николаеве прозвучали две серии взрывов. Информации о пострадавших пока не поступало.

Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях! — написал мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

В минувшую субботу, 3 февраля, серия взрывов была зафиксирована в Кривом Роге, а также в Харькове. По данным главы военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысака, в результате взрывов около 15 тысяч украинцев остались без света. Кроме того, были обесточены две котельные в Кривом Роге, обеспечивающие около 43 тысяч абонентов. Скоростной трамвай, курсирующий по улицам города, также оказался частично обесточен.