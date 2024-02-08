СМИ Украины сообщили о взрывах в Одессе «Общественное»: в Одессе прогремели взрывы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Серия взрывов прозвучала в Одессе на юге Украины, сообщает издание «Общественное». Подробности происшествия не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

В свою очередь издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в городе Черноморске Одесской области. Там добавили, что в регионе работает ПВО и призвали местных жителей оставаться в укрытии.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Одесской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины объявлена воздушная тревога.

Утром 7 февраля серия взрывов прогремела в Харькове и Николаеве. Звуки хлопков были слышны и в населенных пунктах Черкасской области. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории республики звучали сирены воздушной тревоги.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после взрывов в украинской столице были повреждены две линии электропередачи. Он подчеркнул, что без света остались некоторые жители на левом берегу Днепра. Согласно информации украинской компании ДТЭК, аварийное отключение электроэнергии коснулось Днепровского района Киева.