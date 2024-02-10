В Харькове зафиксировали серию взрывов «Общественное»: взрывы произошли в Харькове на востоке Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины, сообщает издание «Общественное». Местные власти не комментировали ситуацию.

По данным СМИ, было зафиксировано по меньшей мере три взрыва. Других подробностей не приводится.

Издание «Страна» в свою очередь сообщает взрывах в Херсоне, контролируемом властями Украины. Также о происшествии сообщил глава городской администрации Роман Мрочко. При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Ранее стало известно о взрывах в городе Очаков Николаевской области Украины. После этого в регионе начались проблемы с электричеством. По данным СМИ, отключения наблюдались в отдельных районах области. Подробности происшествия не сообщались.

Кроме того, СМИ сообщили о взрывах в Одессе. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны. Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, вечером 9 февраля воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях.