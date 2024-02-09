В украинском Очакове после взрывов отключился свет «Страна»: в Очакове на юге Украины прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы прогремели в городе Очаков Николаевской области Украины, сообщает издание «Страна». После этого в регионе начались проблемы с электричеством.

По данным СМИ, отключения наблюдаются в отдельных районах региона. Подробности происшествия не сообщаются.

Кроме того, СМИ сообщили о взрывах в Одессе. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, вечером 9 февраля воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях.

Утром 7 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после взрывов в украинской столице были повреждены две линии электропередачи. Он проинформировал, что без света остались некоторые жители на левом берегу Днепра. Согласно информации украинской компании ДТЭК, аварийное отключение электроэнергии коснулось Днепровского района Киева. Очевидцы в социальных сетях в свою очередь сообщили о мощном взрыве в центре украинской столицы.