В Киеве частично пропал свет после взрывов Кличко: часть жителей Киева осталась без электричества после взрывов

Фото: ГС ЧС Украины

После взрывов в Киеве повреждения получили две линии электроэнергии, заявил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. По его данным, часть жителей левого берега остались без света.

В столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу сейчас без электроэнергии, — уточнил Кличко.

Очевидцы в социальных сетях сообщили о мощном взрыве в центре украинской столицы. Горожане пишут, что работает ПВО. Украинская компания ДТЭК написала в Telegram-канале об аварийном отключении света в Днепровском районе Киева.

Ранее украинские СМИ писали о том, что серия взрывов прогремела в ряде городов Украины, в том числе в Киеве и в Харькове. Кроме того, звуки взрывов были слышны в населенных пунктах Черкасской области. В Николаеве же было зафиксировано сразу две серии взрывов. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории республики звучали сирены воздушной тревоги.

Представители министерства уточнили, что сирены гремели в городах Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской областей, а также ряде других регионов страны. В своем Telegram-канале мэр Харькова Олег Синегубов подтвердил информацию о взрывах в городе. В Николаеве прозвучало две серии взрывов. Информации о пострадавших пока не поступало.